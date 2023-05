Une enquête sur le lieu de travail révèle que des employés de l’APN ont été victimes de harcèlement et de représailles de la part du chef national

Une enquête sur le lieu de travail de l’organisation autochtone la plus influente du pays a conclu que les employés faisaient l’objet de harcèlement et de représailles de la part de son dirigeant national.

L’enquête a révélé que deux employés de l’Assemblée des Premières Nations (APN) avaient été harcelés par la chef nationale RoseAnne Archibald.

L’enquête, lancée le 14 juin 2022, a également révélé que cinq employés avaient subi des représailles et vu leur confidentialité violée par Archibald, selon un rapport sommaire de l’enquête obtenu par CBC News.

Le rapport décrit l’environnement de travail de l’APN comme « hautement politisé, divisé et même fracturé ».

Archibald a reçu des rapports individuels sur les allégations faites par chacun des cinq plaignants en avril dernier. Son bureau a déclaré à CBC News qu’elle n’avait pas reçu de copie du rapport sommaire.

« La dernière action démontre une fois de plus que l’enquête des RH est menée de manière coloniale et conflictuelle et ce depuis le début », a déclaré Archibald dans un communiqué fourni à CBC News.

« Une fois que les rapports complets sur les RH auront été dûment partagés avec les Premières Nations en assemblée, ils conviendront que j’ai été substantiellement disculpé en tant que chef national. »

Le comité exécutif de l’APN n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC News.

Le conseiller juridique de l’APN a embauché un cabinet d’avocats externe pour enquêter sur les plaintes contre Archibald déposées par quatre employés, qui ont ensuite été rejoints par un cinquième plaignant. Emploi L’avocate Raquel Chisholm, associée du cabinet d’avocats d’Ottawa Emond Harnden, a supervisé l’enquête.

CBC News a confirmé que les quatre premiers plaignants avaient été embauchés comme cadres supérieurs par Archibald pour travailler dans son bureau. Le cinquième plaignant était alors PDG de l’APN, qui a quitté l’organisation au début de 2023. Quatre des cinq plaignants sont des femmes.

« Il n’est pas question que [Archibald] violé les clauses de confidentialité », ont écrit les enquêteurs.

« En faisant des déclarations qui remettent en question les motivations, les intentions et l’intégrité des membres du personnel qui ont porté plainte… [Archibald’s] comportement équivaut à des représailles. »

L’Assemblée des Premières Nations prévoit de tenir une assemblée virtuelle le 28 juin pour traiter du rapport sommaire. (Darryl Dyck/Presse canadienne)

Le rapport sommaire a été distribué aux chefs des Premières Nations de tout le pays le 18 mai avant une réunion virtuelle de l’APN prévue le 28 juin pour décider de l’avenir d’Archibald.

En juin dernier, les chefs régionaux ont suspendu Archibald après les premières plaintes déposées contre elle.

Sa suspension a été levée et Archibald a survécu à une tentative d’autres chefs de l’éjecter de son poste lors de l’assemblée générale annuelle de juillet dernier à Vancouver. La majorité des chefs de l’assemblée ont repoussé la question jusqu’à ce que l’enquête externe soit terminée.

Les chefs ont également adopté une résolution lors de cette même réunion de Vancouver répondant aux allégations d’Archibald de corruption au sein de l’APN en créant un comité chargé d’examiner les pratiques financières de l’organisation.

L’exécutif de l’APN, composé de chefs régionaux, a adopté à l’unanimité une résolution fin avril recommandant aux chefs en assemblée de retirer Archibald de son poste de chef national lors de leur prochaine réunion après avoir examiné les conclusions détaillées de l’enquête interne sur chacune des plaintes déposées par les cinq employés. .

Aucune preuve de collusion

Le rapport sommaire distribué aux chefs en assemblée ne contient pas de détails sur le harcèlement allégué par Archibald de deux employés.

« Même si cet incident n’est pas considéré comme faisant partie d’un schéma de conduite, nous concluons qu’il est suffisamment grave ou » grave « », indique le rapport.

Le rapport fournit cependant des détails sur la façon dont Archibald a enfreint les politiques de l’APN en violant la confidentialité des plaignants.

Les enquêteurs ont constaté que plusieurs déclarations publiques émises par Archibald peu après le lancement de l’enquête externe portaient atteinte à la confidentialité de quatre employés et constituaient des actes de représailles à leur encontre.

L’enquête externe a décrit l’environnement de travail à l’Assemblée des Premières Nations comme « hautement politisé, divisé et même fracturé ». (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Le 16 juin 2022, Archibald a publié une déclaration publique affirmant que l’enquête interne avait été « lancée par les quatre membres du personnel qui ont tenté d’obtenir plus d’un million de dollars en paiements de contrats » et qu’il s’agissait d’une « tentative désespérée » d’empêcher Archibald de « découvrir des actes répréhensibles ». au sein de l’AFN.

Le lendemain, Archibald a publié une deuxième déclaration affirmant que les quatre membres du personnel étaient engagés dans une collusion pour s’enrichir.

Le rapport n’a trouvé aucune preuve de collusion entre les parties.

« Nous concluons qu’en faisant des déclarations qui remettent en question les motivations, les intentions et l’intégrité des membres du personnel qui ont porté plainte et en faisant cette suggestion dans un tel lieu public, [Archibald’s] comportement équivaut à des représailles », ont écrit les enquêteurs.

« En tant que chef de l’organisation, nous osons dire qu’elle a une responsabilité supplémentaire de respecter et de se conformer à ses politiques. »

Archibald a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait fait ces révélations parce qu’elle avait la responsabilité d’être responsable et transparente envers ses électeurs. Elle a également insisté sur le fait qu’elle n’avait pas fourni les noms des membres du personnel et n’avait fait aucune déclaration trompeuse.

« Il n’y a rien dans le langage du code de conduite ou du serment d’office qui soutiendrait une interprétation qui tolérerait les violations de la politique de confidentialité en suggérant que son rôle justifiait ces divulgations », indique le rapport.

« Atteinte à la réputation »

Les enquêteurs ont conclu que les actes de représailles et les manquements à la confidentialité commis par Archibald contre le cinquième employé – identifié précédemment par CBC News comme étant Janice Ciavaglia, qui était la PDG de l’APN au moment du dépôt de la plainte – étaient de nature « unique ».

Les enquêteurs ont rapporté qu’Archibald avait fait des déclarations publiques explicites ciavaglia, tout en faisant circuler des courriels et des mémos faisant référence à Ciavaglia et faisant une fausse allégation selon laquelle Ciavaglia poursuivait Archibald pour diffamation.

Ces actions ont causé une « atteinte à la réputation » de Ciavaglia, qui a fermé ses comptes sur les réseaux sociaux après avoir reçu des menaces de mort, selon le rapport.

Le comité exécutif de l’Assemblée des Premières Nations a adopté à l’unanimité une résolution recommandant aux chefs en assemblée de retirer RoseAnne Archibald du poste de chef national lors de leur prochaine réunion. (Ben Nelms/CBC)

Les enquêteurs ont mené plus de 30 entrevues, y compris des entrevues avec les cinq plaignants, Archibald et un certain nombre de témoins.

Archibald a publié une déclaration en avril affirmant qu’elle avait été « justifiée » après avoir reçu les conclusions détaillées de l’enquête.

Cette déclaration violait une directive émise par les chefs en assemblée de l’APN qui ordonnait à Archibald de s’abstenir de tout commentaire public jusqu’à ce que les conclusions de l’enquête soient communiquées aux dirigeants des Premières Nations, indique le rapport sommaire.

C’est la deuxième fois qu’Archibald fait l’objet d’une enquête en milieu de travail.

Alors qu’elle était chef régional de l’Ontario, Archibald a fait l’objet d’une enquête distincte sur l’intimidation et le harcèlement lancée par dix plaignants.

L’enquête de 2021 a abouti à une impasse car aucun des plaignants ne s’est présenté publiquement pour déposer une plainte officielle, craignant des représailles sur le lieu de travail.