Une enquête sur le chatbot Snap AI se déroule au Royaume-Uni pour des problèmes de confidentialité chez les adolescents

Instantané fait l’objet d’une enquête au Royaume-Uni sur les risques potentiels pour la vie privée associés au chatbot à intelligence artificielle générative de l’entreprise.

Le Bureau du commissaire à l’information (ICO), l’organisme de réglementation de la protection des données du pays, a publié vendredi un avis d’exécution préliminaire, alléguant les risques que le chatbot, My AI, pourrait poser aux utilisateurs de Snapchat, en particulier aux 13 et 17 ans.

« Les conclusions provisoires de notre enquête suggèrent un échec inquiétant de la part de Snap à identifier et évaluer correctement les risques liés à la vie privée des enfants et des autres utilisateurs avant de lancer ‘My AI' », Commissaire à l’information John Edwards a déclaré dans le communiqué.

Les conclusions ne sont pas encore concluantes et Snap aura l’occasion de répondre aux préoccupations provisoires avant de prendre une décision finale.. Si les conclusions provisoires de l’ICO aboutissent à une mise en demeure, Snap devra peut-être cesser de proposer le chatbot IA aux utilisateurs britanniques jusqu’à ce qu’il résolve les problèmes de confidentialité.

« Nous examinons de près la décision provisoire de l’ICO. Comme l’ICO, nous nous engageons à protéger la vie privée de nos utilisateurs », a déclaré un porte-parole de Snap à CNBC dans un e-mail. « Conformément à notre approche standard en matière de développement de produits, My AI a fait l’objet d’un solide processus d’examen juridique et de confidentialité avant d’être rendu public. »

L’entreprise technologique a déclaré qu’elle continuerait à travailler avec l’ICO pour s’assurer que l’organisation est à l’aise avec les procédures d’évaluation des risques de Snap. Le chatbot AI, qui fonctionne sur ChatGPT d’OpenAI, possède des fonctionnalités qui alertent les parents si leurs enfants ont utilisé le chatbot. Snap indique qu’il a également des directives générales que ses robots doivent suivre pour s’abstenir de commentaires offensants.

L’ICO n’a pas fourni de commentaires supplémentaires, citant la nature provisoire des conclusions.

L’agence a précédemment publié un «Conseils sur l’IA et la protection des données» et suivi d’un avis général en avril répertoriant les questions que les développeurs et les utilisateurs devraient poser sur l’IA.

Le chatbot IA de Snap a fait l’objet d’un examen minutieux depuis ses débuts plus tôt cette année pour des conversations inappropriées, comme conseiller à un jeune de 15 ans comment cacher l’odeur de l’alcool et de la marijuana, selon le Washington Post.

Snap a déclaré dans ses résultats les plus récents que plus de 150 millions de personnes ont utilisé le robot IA.

D’autres formes d’IA générative ont également fait l’objet de critiques pas plus tard que cette semaine. L’IA générative créatrice d’images de Bing, par exemple, a été utilisée par le forum de messagerie extrémiste 4chan pour créer des images racistes, 404 signalés.