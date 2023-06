Une enquête sur la gestion par le gouvernement britannique de la réponse COVID se demande si le manque de planification a conduit à plus de décès

Une gigantesque enquête publique de trois ans sur la gestion par le gouvernement britannique de la réponse au COVID-19 s’est ouverte mardi en demandant si certaines souffrances et certains décès auraient pu être évités avec une meilleure planification – et si la sortie complexe et prolongée de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a distrait les autorités de se préparer aux menaces potentielles.

L’avocat Hugo Keith, qui est l’avocat de l’enquête, a déclaré que la pandémie de coronavirus avait entraîné « la mort et la maladie à une échelle sans précédent » dans la Grande-Bretagne moderne. Il a déclaré que le COVID-19 avait été enregistré comme cause de décès pour 226 977 personnes au Royaume-Uni

« La question clé est de savoir si cet impact était inévitable », a déclaré Keith. « Ces terribles conséquences étaient-elles inexorables, ou étaient-elles évitables ou susceptibles d’être atténuées ?

Un groupe de personnes qui ont perdu des proches à cause du COVID-19 ont tenu des photos de leur être cher à l’extérieur du lieu de l’enquête, un immeuble de bureaux anonyme à Londres. La première journée d’audiences publiques a commencé par une vidéo de 17 minutes dans laquelle les gens décrivaient l’impact dévastateur de la pandémie sur eux et leurs proches.

3 PLONGEURS SOUS-MARINS BRITANNIQUES PERDUS DANS L’INCENDIE D’UN BATEAU EN MER ROUGE RAPPORTÉS MORTS

La juge à la retraite Heather Hallett, qui dirige l’enquête, a salué la « veille digne » des familles. Elle a déclaré que l’enquête se déroulait « en leur nom et au nom des millions de personnes qui ont souffert et continuent de souffrir » à cause du COVID-19.

Le nombre de morts pandémiques en Grande-Bretagne est l’un des plus élevés d’Europe, et les décisions du gouvernement du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, ont été sans cesse débattues. Johnson a accepté fin 2021 de mener une enquête après la pression des familles endeuillées.

L’enquête doit tenir des audiences jusqu’en 2026. Elle examinera la préparation du Royaume-Uni à une pandémie, la manière dont le gouvernement a réagi et les leçons à tirer pour l’avenir.

Des scientifiques de haut niveau et des responsables, dont Johnson, devraient comparaître en tant que témoins. Hallett, qui a le pouvoir de convoquer des preuves et d’interroger des témoins sous serment, est actuellement dans une bataille juridique avec le gouvernement au sujet de sa demande de voir un trésor non édité de cahiers, journaux et messages WhatsApp entre Johnson et d’autres responsables.

Les enquêtes publiques britanniques sont souvent approfondies, mais rarement rapides. Une enquête sur la guerre en Irak de 2003 et ses conséquences a commencé en 2009 et a publié son rapport de 2,6 millions de mots en 2016.

LA POLICE ANGLAISE ARRÊTE UN HOMME QUI AURAIT TUÉ 3 ET BLESSÉ 3 AUTRES AVEC SON VAN

Hallett dit qu’elle publiera les conclusions après chaque section, plutôt que d’attendre la fin des audiences.

Keith a déclaré que la première section examinerait si la planification britannique s’appuyait trop sur l’hypothèse erronée qu’une future pandémie ressemblerait à la grippe.

Il a déclaré qu’au début de la pandémie en mars 2020, le gouvernement avait déclaré que « le Royaume-Uni était bien préparé pour réagir d’une manière qui offrait une protection substantielle au public ».

« Même à ce stade, avant d’entendre les preuves, il est évident que nous n’étions peut-être pas du tout très bien préparés », a-t-il déclaré.

Keith a également déclaré que la planification de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, qui a consommé l’énergie du gouvernement pendant des années après que les électeurs ont soutenu le Brexit lors d’un référendum en 2016, a détourné les ressources du travail pour se préparer à d’éventuelles pandémies.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Ce départ a nécessité une énorme quantité de planification et de préparation, en particulier pour faire face à ce qui risquait d’être les graves conséquences d’une sortie sans accord sur l’approvisionnement en nourriture et en médicaments, les voyages et les transports, les frontières commerciales, etc. », a-t-il déclaré.

« Il est clair qu’une telle planification, à partir de 2018, a évincé et empêché une partie ou peut-être la majorité des améliorations que le gouvernement central lui-même comprenait qu’il fallait apporter à la planification et à la préparation de la résilience. »