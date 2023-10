Les réponses à l’enquête de cette année montrent une plus grande amélioration dans chaque catégorie par rapport à 2022.

Le LOVE GT Day de cette année aura lieu le mercredi 25 octobre, de 11h à 13h, sur Tech Green. L’événement est ouvert aux professeurs, au personnel et aux étudiants, offrant une occasion précieuse de déguster des friandises, de recevoir des cadeaux, de participer aux tables du département, ainsi que de célébrer et de reconnaître notre communauté qui vit nos valeurs au quotidien.

Ce printemps, la communauté Georgia Tech a participé à l’enquête 2023 sur la culture Georgia Tech, permettant aux professeurs et au personnel de partager leurs commentaires sur leurs expériences de travail. Les résultats fournissent des informations précieuses sur nos points forts et nos domaines à améliorer, alors que nous travaillons à mieux aligner nos valeurs et nos pratiques quotidiennes. L’enquête a suscité les réponses de 2 099 professeurs et membres du personnel, avec un taux de réponse de 20,4 %, une légère augmentation par rapport à 2021.

« Nous tous, quel que soit notre niveau ou notre poste, jouons un rôle déterminant dans la construction de notre culture à travers nos activités quotidiennes. Les résultats de l’enquête culturelle de cette année montrent que nous avons fait des progrès significatifs dans la mise en pratique de nos valeurs au quotidien et illustrent qu’en travaillant ensemble, nous pouvons co-créer la culture à laquelle nous aspirons », a déclaré Frank Neville, chef de cabinet et vice-président principal de la stratégie. Initiatives et le sponsor exécutif du AMOUR GT initiative.

Principales conclusions de l’enquête :

Les réponses à l’enquête de cette année montrent une plus grande amélioration dans chaque catégorie par rapport à 2022.

73 % des personnes interrogées observent « toujours » ou « souvent » les autres qui démontrent les valeurs de Georgia Tech.

78% des personnes interrogées sont d’accord : Ils sont clairs sur la contribution de leur rôle aux priorités de l’Institut. Ils se sentent inspirés par la mission. Georgia Tech est un excellent endroit pour apprendre.

Les employés apprécient la communauté diversifiée de Georgia Tech, ses collègues collaboratifs, son environnement de travail flexible et ses étudiants de haut calibre.

Les domaines à améliorer comprenaient le désir d’améliorer les récompenses et la reconnaissance ainsi que la nécessité d’améliorer la sécurité psychologique.

Visitez le site LOVE GT pour afficher plus de données et d’informations sur le Résultats globaux de l’Enquête culturelle 2023.

Domaines culturels prioritaires

En réponse aux commentaires, les efforts suivants sont actuellement en cours :

Honorer les contributions des professeurs et du personnel par l’affirmation, l’expression de valeurs, des récompenses tangibles et intangibles et un soutien au bien-être et à la croissance professionnelle.

Élargir les récompenses annuelles du personnel pour reconnaître les neuf valeurs de Georgia Tech et réorganiser les catégories d’emploi et les structures de rémunération pour augmenter les options d’avancement de carrière.

Créer un environnement dans lequel les individus sont encouragés et croient qu’il est normal de s’exprimer, de remettre en question le statu quo et de proposer des idées originales sans crainte de jugement ou de punition.

Ateliers à l’échelle de l’Institut sur « la sécurité psychologique » et « diriger en accord avec les valeurs ».

Des conseils consultatifs sur la culture du personnel ont été formés à différents niveaux organisationnels, ainsi que des groupes de travail sur les communications et l’établissement d’un modèle de compétences en leadership.

Les résultats de l’enquête ont été examinés par les hauts dirigeants de Georgia Tech tout au long de l’été, et les dirigeants ont été équipés de la boîte à outils d’amélioration de la culture, fournissant des informations exploitables sur diverses perspectives, l’apprentissage holistique et la croissance. Cette boîte à outils fournit des conseils pratiques sur l’intégration des valeurs fondamentales dans le travail quotidien, en utilisant les meilleures pratiques et une communication positive. Chaque département travaillera en collaboration avec les dirigeants et les employés pour améliorer leur culture de travail locale.

Le LOVE GT Day de cette année aura lieu le mercredi 25 octobre, de 11h à 13h, sur Tech Green. L’événement est ouvert aux professeurs, au personnel et aux étudiants, offrant une occasion précieuse de déguster des friandises, de recevoir des cadeaux, de participer aux tables du département, et de célébrer et reconnaître notre communauté pour vivre nos valeurs au quotidien..