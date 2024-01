Une enquête s’ouvre sur les menaces proférées contre les démocrates à la Chambre

La police du Capitole et le FBI enquêtent sur les propos qui auraient été tenus par Roger Stone, un agent républicain de longue date et conseiller informel de l’ancien président Donald Trump, dans lesquels il aurait exprimé le souhait de voir deux législateurs démocrates mourir dans les semaines précédant les élections de 2020. , a déclaré mardi un responsable gouvernemental proche du dossier.

L’enquête sur Stone a été ouverte peu de temps après que le site Mediaite a publié un enregistrement audio dans lequel on peut entendre quelqu’un qui lui ressemble discutant du représentant Jerrold Nadler de New York et du représentant Eric Swalwell de Californie, qui sont parmi les critiques les plus virulents de Trump au Congrès.

« Il est temps de le faire », peut-on entendre dire l’orateur. « Allons trouver Swalwell. Il est temps de le faire. Ensuite, nous verrons à quel point les autres sont courageux. Il est temps de le faire. C’est soit Swalwell, soit Nadler doit mourir avant les élections. Ils doivent comprendre le message.

Un article de Mediaite accompagnant l’enregistrement affirmait que Stone avait fait ces remarques à un associé, Salvatore Greco, un ancien policier de la ville de New York, dans un restaurant de Fort Lauderdale, en Floride. Mais l’enregistrement lui-même ne précise pas à qui s’adressait l’orateur. .

Stone a nié avoir fait ces commentaires, qualifiant l’enregistrement de « deepfake ». Il a réitéré ce démenti mardi, affirmant que des « examens médico-légaux » avaient montré que l’enregistrement était faux. Il n’a pas répondu à une question sur l’enquête du FBI et de la police du Capitole.

Les deux agences ont refusé de commenter l’enquête.

Greco, qui a été licencié du département de police en 2022 après une enquête interne sur sa relation avec Stone, a répondu à la sortie initiale de l’enregistrement vendredi en le qualifiant de « fourrage politique ». Ni lui ni son avocat n’ont répondu mardi à un message sollicitant des commentaires sur l’enquête.

Stone, un « sale filou politique » autoproclamé, a l’habitude de faire des remarques qui ont soit menacé soit carrément appelé à la violence, bien que certaines de ses déclarations se soient révélées plus hyperboliques que réellement dangereuses.

La police du Capitole enquête chaque année sur des milliers de menaces contre des législateurs, mais seule une poignée de ces enquêtes aboutissent à des accusations. Le nombre de menaces enregistrées contre des membres du Congrès a plus que décuplé entre 2016 et 2021, selon les chiffres de la police du Capitole. Malgré ce torrent, peu de cas aboutissent à des arrestations.