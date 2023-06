Une enquête révèle les produits d’épicerie en ligne les plus frais et les moins frais du Royaume-Uni

Des saucisses de Francfort périmées au brie écrasé, les achats alimentaires en ligne peuvent être une loterie, en particulier en ce qui concerne la durée de conservation des produits d’épicerie, selon une enquête du groupe de consommateurs Which ?.

Les produits d’épicerie livrés par Sainsbury’s se sont avérés avoir le délai moyen le plus court avant leur date de péremption, selon les articles reçus par une équipe de 12 clients mystères situés dans tout le Royaume-Uni.

Les acheteurs ont été interrogés par Which ? pour passer des commandes en ligne de 25 articles, tous avec des dates de péremption, auprès de six grands supermarchés, pour tester la fraîcheur moyenne des aliments qui sont arrivés à leur porte.

La courte durée de conservation de certains produits d’épicerie commandés en ligne est un reproche courant, surtout à une époque où les ménages surveillent de près leur budget et où les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter.

Les acheteurs ont commandé un total de 1 800 articles différents auprès d’Asda, Morrisons, Ocado, Sainsbury’s, Tesco et Waitrose.

Une fois que les acheteurs ont reçu leurs courses, les chercheurs ont additionné le nombre d’heures complètes restantes entre le moment de la livraison et minuit à la date limite de consommation de chaque article, avant de calculer un temps moyen pour chaque supermarché.

Le groupe de consommateurs a constaté qu’il n’y avait pas une énorme différence entre les moyennes globales pour chaque supermarché, avec un écart de 38 heures entre la durée de conservation moyenne la plus longue et la plus courte pour les denrées périssables.

L’épicerie de Sainsbury avait la durée de conservation moyenne la plus courte à 9,7 jours, selon l’enquête.

La deuxième plus grande chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne a même envoyé à un acheteur un paquet de saucisses de Francfort réfrigérées qui étaient déjà périmées de 11 jours.

Cependant, Sainsbury’s a également livré l’article avec la plus longue durée de conservation : un stilton qui n’avait besoin d’être mangé que dans les 37 jours suivants.

Un porte-parole de Sainsbury’s a déclaré: «Nos acheteurs en ligne d’épicerie sont formés pour choisir la date la plus longue et les meilleurs produits disponibles pour les livraisons des clients. Nous livrons plus de 85 000 commandes par jour en moyenne et sommes désolés que ce petit nombre d’exemplaires n’ait pas été à la hauteur de notre service de qualité habituel. Si les clients ne sont pas satisfaits de la fraîcheur ou de la qualité de leurs courses, ils peuvent retourner les produits à nos chauffeurs à la porte pour un remboursement complet ou contacter notre service d’assistance pour obtenir de l’aide.

L’épicier en ligne Ocado est arrivé en tête de l’enquête, avec une durée de conservation moyenne de 11,2 jours. Cependant, même les clients mystères utilisant Ocado ont reçu de la viande hachée de bœuf avec un peu plus de deux jours, selon sa date de péremption, et un triangle de brie écrasé qui était encore à jour.

Ocado l’a dit garantit une durée de vie minimale des produits, permettant aux clients de profiter plus longtemps d’aliments frais.

« Notre technologie intelligente, utilisée pour prévoir la demande, et une chaîne d’approvisionnement plus courte signifient que nous ne commandons aux fournisseurs que ce dont nous avons besoin, ce qui à la fois minimise les déchets et augmente la fraîcheur car nos produits ne restent pas sur une étagère », a déclaré un porte-parole du site en ligne. épicier.

Ele Clark, lequel? éditeur de vente au détail, a déclaré: «L’épicerie en ligne est un excellent moyen de remplir votre réfrigérateur sans avoir à aller au supermarché ou à rentrer chez vous avec des sacs lourds. Bien sûr, il peut y avoir des inconvénients à ne pas choisir les produits vous-même, mais personne ne s’attendrait à ce que les articles soient déjà périmés lorsqu’ils arrivent à la porte.

« Les acheteurs ne devraient jamais avoir à payer pour des produits d’épicerie qui ne sont pas à leur meilleur. Les clients non satisfaits de leur livraison au supermarché peuvent porter plainte auprès du chauffeur ou contacter le supermarché pour se faire rembourser. Tous les aliments qui ont dépassé leur date de péremption peuvent être dangereux à manger, donc ça ne vaut pas le coup, même s’ils sentent bon et ont l’air bien.