Une enquête multi-agences a récemment trouvé 33 enfants disparus dans le sud de la Californie, dont huit qui avaient été exploités sexuellement, a déclaré le FBI dans un communiqué de presse vendredi.

L’opération «Lost Angels» a débuté le 11 janvier au milieu du mois de sensibilisation à la traite des êtres humains et a impliqué plus de deux douzaines d’agences dans un effort pour identifier et retrouver les enfants disparus, a indiqué le FBI.

Les responsables ont déclaré que deux des enfants avaient été retrouvés à plusieurs reprises dans des lieux connus pour le trafic sexuel à des fins commerciales et ont expliqué que les enfants en danger retournaient souvent dans de telles situations pour diverses raisons dans le cadre d’un «cycle préjudiciable» d’abus.

Plusieurs autres enfants avaient été exploités sexuellement dans le passé et étaient considérés comme des « enfants vulnérables disparus » avant que les autorités ne les retrouvent, a indiqué le FBI.

Les autorités ont arrêté une personne accusée de traite des êtres humains par l’État. Les agences ont également ouvert plusieurs enquêtes, a déclaré le FBI. Certaines des «victimes mineures» ont été arrêtées pour des violations de la probation, des vols ou d’autres délits, et l’une d’entre elles a été victime d’un enlèvement parental non gardé, a indiqué le FBI.

Un porte-parole du bureau de Los Angeles du FBI n’a pas immédiatement fourni plus de détails sur les enfants, comme leur âge. Il n’était pas immédiatement clair si les affaires étaient liées de quelque manière que ce soit.

Le FBI a déclaré que son nombre de crimes liés au trafic sexuel et de travail avait « considérablement augmenté » ces dernières années. Le FBI a commencé à collecter des données sur la traite des êtres humains en 2013. Depuis lors, le nombre d’États participant à la collecte de données a augmenté, ainsi que le nombre d’incidents signalés.

En novembre, il y avait plus de 1 800 enquêtes en cours sur la traite de personnes de tous âges, selon le FBI.

« Le FBI considère la traite des êtres humains comme l’esclavage moderne et les mineurs impliqués dans le trafic sexuel à des fins commerciales sont considérés comme des victimes », a déclaré Kristi Johnson, directrice adjointe du bureau extérieur du FBI à Los Angeles, dans le communiqué de presse.

En novembre dernier, 27 enfants de Virginie ont été récupérés dans le cadre d’une opération distincte. Beaucoup d’enfants étaient des fugueurs, parfois retrouvés avec d’autres membres de la famille, et des adolescents dans le système de placement familial, ont déclaré des responsables fédéraux.

Aucun des cas de Virginie ne concernait un enfant enlevé par une personne qu’ils ne connaissaient pas, et beaucoup étaient «essentiellement des enfants dans une mauvaise situation», a déclaré à l’époque Frank Schermer, directeur adjoint du maréchal américain pour le district ouest de Virginie. « Cela ne fait pas partie d’un réseau de trafic d’enfants ou quoi que ce soit de cette nature », a-t-il déclaré.

Contributeur: Ryan Miller, USA TODAY