«Une enquête qui cherche désespérément un crime» – Trump répond à l’enquête «criminelle» de NY AG – The Right Scoop

Le président Trump a répondu à l’enquête sur la corruption du procureur général de New York qui a annoncé hier l’ouverture d’une enquête criminelle sur l’organisation Trump:

Je viens d’apprendre, grâce à des fuites dans les médias grand public, qu’après avoir fait l’objet d’une enquête depuis le moment où je suis descendu de l’escalator il y a 5 ans et demi, y compris le faux canular Russie Russie Russie, le 2 ans, 48 ​​millions de dollars, No Collusion Mueller Witch Hunt , Impeachment Hoax # 1, Impeachment Hoax # 2, et d’autres, que le procureur général démocrate de New York a «informé» mon organisation que leur «enquête» n’est plus seulement une affaire civile mais aussi potentiellement une enquête «criminelle» travaillant avec le Bureau du procureur du district de Manhattan.

Trump poursuit en expliquant à quel point cette AG est corrompue, soulignant comment elle a littéralement fait campagne pour utiliser son pouvoir pour poursuivre lui et son organisation, avant même de savoir quoi que ce soit sur son entreprise:

Le procureur général de New York a littéralement fait campagne pour poursuivre Donald Trump avant même qu’elle ne sache quoi que ce soit sur moi. Elle a dit que si elle était élue, elle utiliserait son bureau pour examiner «tous les aspects» de mes transactions immobilières. Elle a juré qu’elle me «poursuivrait définitivement». Elle s’est vantée sur la vidéo qu’elle serait, et je cite, «une vraie douleur dans le cul». Elle a déclaré: «attendez que je sois dans le bureau du procureur général», et «j’ai les yeux rivés sur la Trump Tower». Elle a également promis que, si elle était élue, elle «se joindrait aux forces de l’ordre et aux autres procureurs généraux du pays pour démettre ce président de ses fonctions», et «il est important que tout le monde comprenne que l’époque de Donald Trump touche à sa fin. «

La procureure générale a fait chacune de ces déclarations, non pas après avoir eu l’occasion d’examiner les faits, mais AVANT d’être élue, AVANT d’avoir vu ne serait-ce que la moindre preuve. C’est quelque chose qui se produit dans les pays du tiers monde en faillite, pas aux États-Unis. Si vous pouvez vous présenter à un bureau du procureur en s’engageant à éliminer vos ennemis et être élu à ce poste par des électeurs partisans qui souhaitent adopter des représailles politiques, alors nous ne sommes plus une démocratie constitutionnelle libre.

De même, le bureau du procureur de district me poursuit depuis des années sur la base d’une vie basse menteuse et discréditée, qui n’a pas été écoutée ou crédible par d’autres bureaux du procureur, et condamnée à 3 ans de prison pour mensonge et autres événements sans rapport avec moi. .

Ces enquêtes se poursuivent également depuis des années, des membres et des associés de l’organisation Trump étant violemment attaqués, harcelés et menacés, afin de dire quelque chose de mal sur le 45e président des États-Unis. Cela impliquerait de devoir inventer de fausses histoires. De nombreux documents, tous préparés par de grands et prestigieux cabinets d’avocats et de comptables, ont été examinés et de nombreuses heures de témoignage ont été recueillies auprès de nombreuses personnes, dont certaines que je n’ai pas vues depuis des années.