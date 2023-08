Une enquête publique sur les allégations d’homicides illégaux commis par des soldats britanniques en Afghanistan se déroulera en partie en secret | Politique Nouvelles

Une enquête publique sur les allégations de crimes de guerre commis par les forces armées britanniques en Afghanistan se tiendra en partie en secret, a décidé le président.

Sir Charles Haddon-Cave a décidé que certaines preuves, l’identité des témoins et les témoignages seront limités à des séances à huis clos auxquelles les médias et le public ne sont pas autorisés à assister.

Cela vient après que le ministère de la Défense (MoD) et la Police militaire royale (RMP), accusés de ne pas avoir enquêté sur les allégations, aient demandé des restrictions radicales invoquant la sécurité nationale et la vie privée.

Les motifs des conclusions du président sont exposés dans une décision elle-même privée.

Dans sa décision, Lord Justice Haddon-Cave a déclaré qu’il y avait « des raisons de sécurité nationale convaincantes et d’autres raisons pour lesquelles de nombreuses audiences devront se tenir entièrement à huis clos ». [behind closed doors]. » Sky News a demandé à l’enquête d’expliquer ce que signifie « d’autres raisons ».

Le président a déclaré qu’il avait étudié les preuves et conclu « pour les raisons énoncées dans ma décision fermée, cela équivaut à un argument solide et convaincant qu’il existe un risque réel que de graves dommages à la sécurité nationale soient causés » si la demande de secret du ministère de la Défense n’était pas accordé.

L’ordonnance retient de la divulgation des informations relatives aux méthodes, tactiques et équipements des agents partenaires britanniques et étrangers, ainsi que des détails sur l’identité des témoins du MoD et du RMP. Il interdit l’accès du public au « risque d’information », bien que le président lui-même demande des éclaircissements sur ce que cela signifie.

Les allégations d’exécutions extrajudiciaires font partie d’une enquête de la BBC et du Times qui a affirmé des unités SAS voyous ont exécuté des civils innocents lors d’une campagne de raids nocturnes mis en place pour capturer des combattants talibans.

Les preuves soumises à l’enquête indiquent que pas moins de 80 personnes ont été tuées dans des circonstances suspectes par trois des quatre escadrons SAS entre 2010 et 2013.

Les documents décrivaient le taux de mortalité élevé des escadrons, un soldat tuant 35 personnes en une seule tournée de six mois.

En savoir plus:

Les talibans peuvent apporter des preuves à l’enquête

Un bébé parmi des dizaines d’enfants tués après une action militaire britannique – enquête

Image:

Sir Charles Haddon-Cave dirige l’enquête





Les restrictions « générales » ne sont pas dans l’intérêt d’une justice ouverte – familles des victimes

Les familles des victimes avaient fait valoir que des restrictions « générales » n’étaient pas dans l’intérêt d’une justice ouverte. Les audiences publiques peuvent être douloureuses et humiliantes, ont-ils soutenu, mais « l’atteinte à la réputation n’est pas une justification générale de l’anonymat ».

Dans une démarche inhabituelle, le président a également refusé aux familles l’accès à des avocats spéciaux dont le rôle est d’examiner les documents entendus à huis clos et de représenter les intérêts de la partie exclue.

Tessa Gregory, associée chez Leigh Day solicitors, qui agit pour les familles afghanes, a déclaré à Sky News : « Nous examinons attentivement cette décision et ses implications pour la conduite de l’enquête.

« Il est de la plus haute importance pour nos clients, qui ont affirmé que leurs proches ont été assassinés par les forces spéciales britanniques en Afghanistan, que la vérité soit découverte et qu’ils puissent participer pleinement à l’enquête. »

Sky News et d’autres médias défient l’application

Sky News fait partie d’un certain nombre de médias qui ont contesté la demande d’ordonnances restrictives du MoD et du RMP.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: « L’enquête statutaire indépendante relative à l’Afghanistan enquêtera sur les activités illégales présumées des forces armées britanniques lors d’opérations de détention délibérées entre la mi-2010 et la mi-2013.

« Il n’est pas approprié que le ministère de la Défense commente les affaires qui relèvent de l’enquête légale et il appartient à l’équipe d’enquête légale, dirigée par Lord Justice Haddon-Cave, de déterminer quelles allégations font l’objet d’une enquête. »