Une enquête neurologique révèle le secret de la Fille à la perle de Vermeer

Il est reproduit dans tout, des affiches et films aux boîtes à thé. Pourtant, depuis des années, les experts en art se demandent ce qui rend le maître néerlandais Johannes Vermeer Fille avec une boucle d’oreille en perle (1665)—« La Joconde du Nord » : si attrayante.

Aujourd’hui, une enquête neurologique indépendante utilisant l’électroencéphalogramme (EEG) et l’IRM de 20 volontaires a révélé qu’il semble que la construction du tableau et les points de lumière clés piègent l’œil dans une « boucle d’attention soutenue ». Les spectateurs regardent d’abord ses yeux, puis sa bouche, puis sa boucle d’oreille en perles brillantes, avant d’être à nouveau attirés dans ce « triangle nacré ».

De plus, le étude — par des chercheurs de l’agence de neuromarketing Neurensics et d’autres scientifiques — ont découvert que lorsque les volontaires examinaient cinq œuvres d’art du musée Mauritshuis à La Haye, y compris son attraction vedette, « La Fille à la boucle d’oreille en perle » leur cerveau a répondu dix fois plus positivement que lorsqu’ils visionnaient des reproductions.

«Le Mauritshuis nous a posé la question de savoir comment le cerveau réagit à l’art et qu’est-ce qui fait que le cerveau Fille à la perle si inhabituel », a déclaré Martin de Munnik, co-fondateur de Neurensics, lors d’une conférence de presse. « Les résultats ont été extraordinaires. »

L’étude, que les universitaires de l’Université d’Amsterdam ont l’intention de publier sous forme d’article scientifique, a révélé que les œuvres d’art vues dans un musée provoquaient une réponse dramatique au niveau du précuneus, une partie du cerveau impliquée dans la conscience, l’auto-réflexion et la mémoire.

Un volontaire participant aux recherches au Mauritshuis Avec l’aimable autorisation du Mauritshuis

« Avec l’EEG, vous voyez que l’effet positif de l’œuvre réelle est bien plus important qu’en voyant des affiches, même si elles ont également été vues dans le musée », explique de Munnik. « Il y avait un signal d’approche dix fois plus fort qu’avec les affiches. »

Qu’est-ce que l’étude a montré d’autre ?

Les chercheurs ont également mesuré la réaction des volontaires lorsqu’ils montaient dans l’ascenseur vitré du musée pour voir les cinq tableaux. Pendant ce temps, l’ascenseur s’arrêtait à mi-chemin alors qu’il passait devant un sol en marbre. Même si cette activité a donné une note « attention » de 0,44 sur 1, Fille avec une boucle d’oreille en perle un score encore plus élevé, à 0,48.

« Si vous montez dans un ascenseur et qu’il y a une secousse, vous avez un choc… et cela attire beaucoup d’attention, ce qui est logique : vous pourriez mourir ou passer une semaine sans manger », dit-il. « Mais malgré cela, le Fille à la perle suscite plus d’attention cérébrale que quelque chose qui constitue un danger potentiel… Cela exige votre attention et, que vous le vouliez ou non, vous fait chercher plus longtemps »

Herma van der Werf, 65 ans et originaire de Zwolle, était en visite au Mauritshuis pour voir La Fille à la boucle d’oreille en perle lorsque l’étude a été lancée mercredi. «Je le crois», dit-elle. « Vous continuez à regarder en arrière et en avant, tandis que dans certaines peintures, vous regardez une partie. Et quand vous marchez, vous avez l’impression que ses yeux vous accompagnent. C’est très beau.