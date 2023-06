Une enquête montre que près des deux tiers des fans anglais s’opposent au VAR

L’arbitre assistant vidéo (VAR) est devenu l’un des sujets de discussion les plus controversés pour les fans de football. Bien qu’il ait été introduit pour aider à limiter la controverse, il a, au contraire, pratiquement alimenté les débats concernant les décisions d’arbitrage. Maintenant, une enquête menée par des fans en Angleterre montre que VAR est actuellement aussi impopulaire que jamais.

Le Bbc a publié une enquête affirmant que 63,3% des fans de football en Angleterre s’opposent au VAR. Parallèlement à la désapprobation écrasante de la technologie, 79% des fans de match ont déclaré que l’expérience de VAR était mauvaise ou très mauvaise. Cela se résume très probablement à une confusion à l’intérieur des stades lors des contrôles VAR.

De nombreux fans de football ont affirmé que la passion et l’atmosphère à l’intérieur des arènes avaient faibli depuis l’introduction de VAR. Ces supporters prétendent essentiellement que leur excitation pour les buts est ensuite enlevée lors de ces contrôles par les officiels. Néanmoins, il est très important que ces principales décisions d’arbitrage soient correctes. Aucun fan n’aime quand une décision va à l’encontre de son équipe.

Des décisions VAR plus rapides sont nécessaires en Premier League

Il semble que le VAR en Angleterre serait plus populaire si ces décisions ne prenaient pas autant de temps à prendre. Ce sentiment est repris dans l’enquête susmentionnée. 92% des personnes interrogées ont déclaré que ces décisions VAR prennent actuellement trop de temps. Des appels plus rapides apaiseraient certainement les inquiétudes concernant les atmosphères meurtrières à l’intérieur des stades.

Cependant, la Premier League a récemment voté contre l’intégration de la technologie de hors-jeu semi-automatique. Cette technologie, actuellement utilisée dans la Ligue des champions et la Ligue Europa de l’UEFA, permet d’effectuer des appels de hors-jeu beaucoup plus rapidement. Outre la rapidité de la décision, cette technologie est également plus précise.

Une enquête montre un changement dans la perception anglaise du VAR

L’enquête contraste énormément avec une autre étude comparable compilée en 2017. Dans cette dernière enquête, près de 75% des fans de football anglais ont approuvé l’utilisation du VAR dans leur pays. Cette énorme différence entre les deux études a très probablement été affectée par une série d’erreurs commises par des officiels de la Premier League tout au long de la saison 2022/23.

L’enquête la plus récente a été menée en mars et avril de cette année. Bbc affirme que près de 10 000 fans ont participé à l’examen.

PHOTO : Images IMAGO et PA