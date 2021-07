Une enquête montre que les travailleurs de la génération X sont les plus durement touchés par le chômage au milieu de COVID-19

Les travailleurs de la génération X subissent de plein fouet les problèmes de chômage pendant la pandémie, selon une enquête de Generation, une organisation à but non lucratif axée sur l’emploi.

L’enquête a porté sur 3 800 chômeurs et salariés âgés de 18 à 60 ans et 1 404 recruteurs aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Italie, au Royaume-Uni, à Singapour et en Espagne. Elle s’est déroulée entre mars et mai 2021.

La génération X est le terme généralement utilisé pour les personnes nées entre 1965 et 1980, précédées par les baby-boomers, celles nées entre 1946 et 1964. L’enquête s’est concentrée sur les personnes recherchant ou occupant des postes de niveau d’entrée et intermédiaires sans post-formation formelle. l’enseignement secondaire et les niveaux de faible revenu.

Alors que les problèmes d’emploi pour les 45 ans et plus existaient avant la pandémie, COVID-19 a aggravé ces problèmes, ce qui rend plus difficile l’obtention et le maintien d’un emploi, selon l’étude. Cinquante pour cent des personnes à mi-carrière à la recherche d’un emploi ont déclaré que COVID-19 avait un impact majeur sur leur emploi.

Épuisement des travailleurs :« J’ai démissionné » : les travailleurs changent d’emploi à un rythme record au milieu de l’épuisement professionnel, de nouvelles ouvertures avec un salaire plus élevé

Croissance économique:Le grand retour de l’économie commence-t-il à s’estomper ?

Les demandeurs d’emploi et les employeurs considèrent l’âge comme un obstacle

L’âge est considéré comme un obstacle important à l’emploi par les employeurs et les employés, 71 % des personnes de 45 ans et plus à la recherche d’un emploi estimant que leur âge est un obstacle à l’obtention d’un emploi.

Les employeurs considéraient également généralement les personnes de plus de 45 ans comme ayant des compétences plus faibles que les candidats plus jeunes malgré le même rendement au travail.

« Entendre des employeurs qui ont embauché des demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus dire que ces travailleurs ont tendance à surpasser leurs homologues plus jeunes est encourageant mais accentue également la tragédie du paysage de l’emploi d’aujourd’hui », a déclaré la PDG de Generation, Mona Mourshed, dans un communiqué.

Bien que les travailleurs de la génération X bénéficieraient grandement d’une formation supplémentaire, ils sont les moins susceptibles de la suivre, car 57% ont exprimé leur réticence à le faire. Trois employeurs sur quatre ont également déclaré que la formation et les certifications fournissent l’expérience et les compétences nécessaires.

Pour améliorer les conditions, Generation a conseillé de mieux suivre les tendances d’emploi des personnes âgées de 45 à 60 ans, de lier les programmes de formation aux opportunités d’emploi, de créer de meilleures pratiques d’embauche et de trouver des moyens de former les employés actuels à de nouveaux rôles.