Une enquête montre que les ligues mondiales veulent des discussions VAR télévisées

Une étude récente indique que la majorité des ligues à travers le monde favorisent les discussions télévisées entre les arbitres et la cabine VAR. PGMOL, le corps arbitral de l’EFL, veut rendre le jeu plus ouvert. Par conséquent, il envisage de fournir des aperçus plus cohérents de ces conversations tout au long de la prochaine saison.

En réalité, il y a eu une demande persistante d’ouverture accrue sur le processus de prise de décision. Rien que cette saison, les fans de la Premier League ont pu écouter ces conversations pour la première fois. Le directeur général de PGMOL, Howard Webb, a expliqué ce que les arbitres traversent dans les décisions difficiles.

Le Forum des ligues mondiales, dirigé par le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a enquêté sur 42 ligues, dont la Premier League. Alors que la majorité des ligues interrogées ont soutenu le passage au VAR, la première division anglaise est restée silencieuse sur la question.

30 des 41 ligues aiment l’idée de discussions VAR télévisées

L’étude a indiqué que 30 des 41 ligues étaient favorables à ce que l’arbitre ou le quatrième officiel transmette oralement les jugements définitifs. De cette façon, les spectateurs au stade et à la maison peuvent avoir une compréhension claire de ce qui se passe. Ceci est similaire à ce que font la plupart des sports américains lorsque les arbitres annoncent une pénalité pour fournir des éclaircissements.

Itérations précédentes

L’International Football Association Board n’a pas encore approuvé l’utilisation du flux audio bidirectionnel en direct pendant un match. Comme indiqué, le président de PGMOL, Howard Webb, a discuté de diverses situations de la saison. Pourtant, c’était bien après les matchs. À ce moment-là, la plupart des fans avaient déjà compris ce qui s’était passé, et c’était du passé. Pourtant, c’est un pas dans la bonne direction pour plus de clarté des officiels pour les fans.

Une approche similaire a été initialement utilisée lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Maroc cette année, et elle est actuellement testée par la FIFA, l’instance dirigeante internationale du sport. Les décisions peuvent désormais être communiquées de manière visible grâce à de grands écrans installés à l’intérieur de ces événements.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto