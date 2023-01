Une enquête montre le manque de sensibilisation à l’Holocauste aux Pays-Bas

L’enquête commandée par la Conférence sur les revendications matérielles juives contre l’Allemagne, basée à New York, a révélé que le nombre de répondants qui croient que l’Holocauste est un mythe était plus élevé que dans n’importe lequel des cinq autres pays précédemment interrogés, avec 23 % d’adultes de moins de 40 ans et 12% de tous les répondants pensant que l’Holocauste est un mythe ou que le nombre de Juifs tués a été largement exagéré.

L’enquête a révélé que 60% des personnes interrogées n’ont pas visité le musée de la maison d’Anne Frank à Amsterdam – le bâtiment au bord du canal où Anne, sa sœur, ses parents et quatre autres Juifs se sont cachés des occupants nazis de la capitale néerlandaise de 1942 à août 1944, date à laquelle ils ont été découverts et expulsé par la suite.

Plus des trois quarts des personnes interrogées – 77% – ont déclaré qu’il était important de continuer à enseigner l’Holocauste, en partie pour que cela ne se reproduise plus, tandis que 66% conviennent que l’enseignement de l’Holocauste devrait être obligatoire à l’école.

« Enquête après enquête, nous continuons d’assister à un déclin des connaissances et de la sensibilisation à l’Holocauste. La tendance à la négation et à la distorsion de l’Holocauste est tout aussi inquiétante », a déclaré le président de la Claims Conference, Gideon Taylor, dans un communiqué.

Il y a trois ans, le Premier ministre Mark Rutte s’est excusé pour l’échec des responsables du pays occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale à faire plus pour empêcher la déportation et le meurtre de Juifs. En 2021, il a ouvert un monument de l’Holocauste à Amsterdam. À l’époque, Rutte a qualifié l’époque de “page noire de l’histoire de notre pays” et a déclaré que le monument avait également un message contemporain important “à notre époque où l’antisémitisme n’est jamais loin. Le monument dit – non, il crie – soyez vigilant.