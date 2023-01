Une enquête montre le manque de sensibilisation à l’Holocauste aux Pays-Bas

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Un groupe juif qui a commandé une enquête sur la sensibilisation à l’Holocauste aux Pays-Bas a déclaré mercredi que les résultats montrent “un manque inquiétant de connaissance des faits historiques clés sur l’Holocauste”, suscitant des appels à une meilleure éducation dans le pays qui abritait la chroniqueuse Anne Frank et sa famille.

L’enquête commandée par la Conférence sur les revendications matérielles juives contre l’Allemagne, basée à New York, a révélé que le nombre de répondants qui croient que l’Holocauste est un mythe était plus élevé que dans n’importe lequel des cinq autres pays précédemment interrogés, avec 23 % d’adultes de moins de 40 ans et 12% de tous les répondants pensant que l’Holocauste est un mythe ou que le nombre de Juifs tués a été largement exagéré.

Il a également révélé que 54% de tous les répondants – et 59% de ceux âgés de moins de 40 ans – ne savent pas que 6 millions de Juifs ont été assassinés. Quelque 29 pour cent pensent que le chiffre est de 2 millions ou moins.

“C’est terrible”, a déclaré Max Arpels Lezer, un survivant néerlandais dont la mère a été assassinée à Auschwitz, à l’Associated Press.

“Ils devraient connaître leur propre histoire nationale – que tant de Juifs ont été assassinés pendant l’Holocauste et je pense que c’est une honte”, a-t-il ajouté.

Sur les 140 000 Juifs qui vivaient aux Pays-Bas avant la Seconde Guerre mondiale, 102 000 ont été assassinés pendant l’Holocauste. 2 000 autres réfugiés juifs aux Pays-Bas ont également été tués dans le génocide.

Malgré cette sombre histoire, 53% des personnes interrogées ne citent pas les Pays-Bas comme pays où l’Holocauste a eu lieu. Seuls 22% de tous les répondants ont pu identifier Westerbork, un camp de transit dans l’est des Pays-Bas où des Juifs, dont Anne Frank, ont été envoyés avant d’être déportés. Le camp est maintenant un musée et un site de commémoration.

L’enquête a révélé que 60% des personnes interrogées n’ont pas visité le musée de la maison d’Anne Frank à Amsterdam – le bâtiment au bord du canal où Anne, sa sœur, ses parents et quatre autres Juifs se sont cachés des occupants nazis de la capitale néerlandaise de 1942 à août 1944, date à laquelle ils ont été découverts et expulsé par la suite.

Anne et sa sœur, Margot, sont mortes dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Sur les huit Juifs qui se sont cachés dans l’annexe secrète d’Amsterdam, seul le père d’Anne, Otto, a survécu à l’Holocauste.

Eddo Verdoner, coordinateur national des Pays-Bas pour la lutte contre l’antisémitisme, a déclaré dans un communiqué qu’il était « choquant de voir que 23 % de la génération Y et de la génération Z pensent que l’Holocauste est soit un mythe, soit a été exagéré ».

Il a déclaré que la découverte “indique un écart croissant dans les connaissances et la sensibilisation. Nous devons faire mieux dans nos écoles pour lutter contre la distorsion de l’Holocauste partout où nous la trouvons.

Plus des trois quarts des personnes interrogées – 77% – ont déclaré qu’il était important de continuer à enseigner l’Holocauste, en partie pour que cela ne se reproduise plus, tandis que 66% conviennent que l’enseignement de l’Holocauste devrait être obligatoire à l’école.

« Enquête après enquête, nous continuons d’assister à un déclin des connaissances et de la sensibilisation à l’Holocauste. La tendance à la négation et à la distorsion de l’Holocauste est tout aussi inquiétante », a déclaré le président de la Claims Conference, Gideon Taylor, dans un communiqué.

« Pour faire face à cette tendance, nous devons mettre davantage l’accent sur l’enseignement de l’Holocauste dans nos écoles à l’échelle mondiale. Si nous ne le faisons pas, le déni l’emportera bientôt sur la connaissance et les générations futures ne seront pas exposées aux leçons essentielles de l’Holocauste.

Seulement la moitié des répondants ont déclaré qu’ils soutenaient les récents discours des dirigeants néerlandais pour reconnaître et s’excuser pour l’échec du pays à protéger les Juifs pendant l’Holocauste. Le nombre a chuté à 44% chez les répondants âgés de moins de 40 ans.

Il y a trois ans, le Premier ministre Mark Rutte s’est excusé pour l’échec des responsables du pays occupé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale à faire plus pour empêcher la déportation et le meurtre de Juifs. En 2021, il a ouvert un monument de l’Holocauste à Amsterdam. À l’époque, Rutte a qualifié l’époque de “page noire de l’histoire de notre pays” et a déclaré que le monument avait également un message contemporain important “à notre époque où l’antisémitisme n’est jamais loin. Le monument dit – non, il crie – soyez vigilant.

Un musée de l’Holocauste devrait ouvrir près du monument l’année prochaine.

L’enquête, avec une marge d’erreur de 2%, a impliqué des entretiens avec 2 000 adultes néerlandais âgés de 18 ans et plus à travers les Pays-Bas en décembre. La Claims Conference négocie le dédommagement des victimes de l’Holocauste.

Mike Corder, Associated Press