Une enquête militaire révèle comment les États-Unis ont bâclé une frappe de drone à Kaboul

[explosion] Dans l’un des derniers actes de leur guerre de 20 ans en Afghanistan, les États-Unis ont tiré un missile d’un drone sur une voiture à Kaboul. Il était garé dans la cour d’une maison, et l’explosion a tué 10 personnes, dont Zemari Ahmadi, 43 ans, et sept enfants, selon sa famille. Le Pentagone a affirmé qu’Ahmadi était un facilitateur de l’État islamique et que sa voiture était bourrée d’explosifs, ce qui représentait une menace imminente pour les troupes américaines qui gardaient l’évacuation à l’aéroport de Kaboul. “Les procédures ont été correctement suivies, et c’était une grève juste.” Ce que l’armée ne savait apparemment pas, c’est qu’Ahmadi était un travailleur humanitaire de longue date, qui, selon ses collègues et les membres de sa famille, a passé les heures avant sa mort à faire des courses au bureau et a terminé sa journée en s’arrêtant chez lui. Peu de temps après, sa Toyota a été touchée par un missile Hellfire de 20 livres. Ce qui a été interprété comme les gestes suspects d’un terroriste n’a peut-être été qu’une journée ordinaire de sa vie. Et il est possible que ce que l’armée ait vu Ahmadi charger dans sa voiture soit des bidons d’eau qu’il ramenait à sa famille – pas des explosifs. À l’aide d’images de caméras de sécurité inédites d’Ahmadi, d’entretiens avec sa famille, ses collègues et des témoins, nous reconstituerons pour la première fois ses mouvements dans les heures qui ont précédé sa mort. Zemari Ahmadi était ingénieur électricien de formation. Pendant 14 ans, il a travaillé pour le bureau de Kaboul de Nutrition and Education International. “NEI a établi un total de 11 usines de transformation de soja en Afghanistan.” C’est une ONG basée en Californie qui lutte contre la malnutrition. La plupart du temps, il conduisait l’une des corolles Toyota blanches de l’entreprise, emmenant ses collègues au travail et en revenant et distribuant la nourriture de l’ONG aux Afghans déplacés par la guerre. Trois jours seulement avant la mort d’Ahmadi, 13 soldats américains et plus de 170 civils afghans sont morts dans un attentat suicide de l’État islamique à l’aéroport. Les militaires avaient donné aux commandants de niveau inférieur le pouvoir d’ordonner des frappes aériennes plus tôt dans l’évacuation, et ils se préparaient à ce qu’ils craignaient d’être une autre attaque imminente. Pour reconstituer les mouvements d’Ahmadi le 29 août, dans les heures qui ont précédé sa mort, le Times a reconstitué les images des caméras de sécurité de son bureau, avec des entretiens avec plus d’une douzaine de collègues et de membres de la famille d’Ahmadi. Ahmadi semble avoir quitté son domicile vers 9 heures du matin. Il a ensuite récupéré un collègue et l’ordinateur portable de son patron près de chez lui. C’est à peu près à cette époque que l’armée américaine a affirmé avoir observé une berline blanche quittant un refuge présumé de l’État islamique, à environ cinq kilomètres au nord-ouest de l’aéroport. C’est pourquoi l’armée américaine a déclaré avoir suivi la corolle d’Ahmadi ce jour-là. Ils ont également déclaré avoir intercepté les communications du refuge, ordonnant à la voiture de faire plusieurs arrêts. Mais chaque collègue qui a roulé avec Ahmadi ce jour-là a déclaré que ce que l’armée a interprété comme une série de mouvements suspects n’était qu’une journée typique de sa vie. Après qu’Ahmadi ait récupéré un autre collègue, les trois se sont arrêtés pour prendre le petit déjeuner et à 9h35, ils sont arrivés au bureau de l’ONG. Plus tard dans la matinée, Ahmadi a conduit certains de ses collègues à un poste de police occupé par les talibans pour obtenir l’autorisation d’une future distribution de nourriture dans un nouveau camp de déplacés. Vers 14 heures, Ahmadi et ses collègues sont retournés au bureau. Les images de la caméra de sécurité que nous avons obtenues du bureau sont essentielles pour comprendre ce qui se passe ensuite. L’horodatage de la caméra est désactivé, mais nous sommes allés au bureau et avons vérifié l’heure. Nous avons également fait correspondre une scène exacte de la séquence avec une image satellite d’horodatage pour confirmer qu’elle était exacte. A 14h35, Ahmadi sort un tuyau d’arrosage, puis lui et un collègue remplissent des bidons vides d’eau. Plus tôt dans la matinée, nous avons vu Ahmadi apporter ces mêmes contenants en plastique vides au bureau. Il y avait une pénurie d’eau dans son quartier, a déclaré sa famille, alors il ramenait régulièrement de l’eau du bureau à la maison. Vers 15 h 38, un collègue déplace la voiture d’Ahmadi plus loin dans l’allée. Un haut responsable américain nous a dit qu’à peu près au même moment, l’armée a vu la voiture d’Ahmadi s’arrêter dans une enceinte inconnue à 8 à 12 kilomètres au sud-ouest de l’aéroport. Cela chevauche l’emplacement du bureau de l’ONG, qui, selon nous, est ce que les militaires ont appelé un complexe inconnu. À la fin de la journée de travail, un employé a éteint le groupe électrogène du bureau et l’alimentation de la caméra se termine. Nous n’avons pas d’images des moments qui ont suivi. Mais c’est à ce moment-là que l’armée a déclaré que son flux de drones montrait quatre hommes chargeant avec précaution des colis emballés dans la voiture. Les responsables ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas dire ce qu’il y avait à l’intérieur. Cette séquence prise plus tôt dans la journée montre ce que les hommes ont dit qu’ils transportaient – leurs ordinateurs portables dans un sac à provisions en plastique. Et les seules choses dans le coffre, ont dit les collègues d’Ahmadi, étaient les bidons d’eau. Ahmadi a déposé chacun d’eux, puis s’est rendu chez lui dans un quartier dense près de l’aéroport. Il recula dans la petite cour de la maison. Des enfants ont entouré la voiture, selon son frère. Un responsable américain a déclaré que l’armée craignait que la voiture ne reparte et ne se rende dans une rue encore plus encombrée ou à l’aéroport lui-même. Les opérateurs de drones, qui n’avaient pas du tout surveillé la maison d’Ahmadi ce jour-là, ont rapidement scanné la cour et ont dit qu’ils n’avaient vu qu’un seul homme adulte parler au chauffeur et aucun enfant. Ils ont décidé que c’était le moment de frapper. Un responsable américain nous a dit que la frappe sur la voiture d’Ahmadi a été menée par un drone MQ-9 Reaper qui a tiré un seul missile Hellfire avec une ogive de 20 livres. Nous avons trouvé des restes du missile, qui, selon les experts, correspondaient à un Hellfire sur les lieux de l’attaque. Dans les jours qui ont suivi l’attaque, le Pentagone a affirmé à plusieurs reprises que la frappe de missiles avait déclenché d’autres explosions, et que celles-ci avaient probablement tué les civils dans la cour. “Des explosions secondaires importantes du véhicule ciblé ont indiqué la présence d’une quantité substantielle de matières explosives.” “Parce qu’il y a eu des explosions secondaires, il y a une conclusion raisonnable à tirer qu’il y avait des explosifs dans ce véhicule.” Mais un haut responsable militaire nous a dit plus tard qu’il était seulement possible que des explosifs dans la voiture aient provoqué une autre explosion. Nous avons rassemblé des photos et des vidéos de la scène prises par des journalistes et avons visité la cour à plusieurs reprises. Nous avons partagé les preuves avec trois experts en armement qui ont déclaré que les dégâts correspondaient à l’impact d’un missile Hellfire. Ils ont souligné le petit cratère sous la voiture d’Ahmadi et les dommages causés par les fragments métalliques de l’ogive. Ce plastique a fondu à la suite d’un incendie de voiture déclenché par la frappe du missile. Les trois experts ont également souligné ce qui manquait : toute preuve des grandes explosions secondaires décrites par le Pentagone. Pas de murs effondrés ou soufflés, y compris à côté du coffre avec les explosifs présumés. Aucun signe qu’une deuxième voiture garée dans la cour ait été renversée par une grande explosion. Pas de végétation détruite. Tout cela correspond à ce que des témoins oculaires nous ont dit, qu’un seul missile a explosé et déclenché un grand incendie. Un dernier détail est visible dans l’épave : des conteneurs identiques à ceux qu’Ahmadi et son collègue ont remplis d’eau et chargés dans sa malle avant de rentrer chez eux. Même si l’armée a déclaré que l’équipe de drones avait surveillé la voiture pendant huit heures ce jour-là, un haut responsable a également déclaré qu’ils n’étaient au courant d’aucun réservoir d’eau. Le Pentagone n’a pas fourni au Times de preuves d’explosifs dans le véhicule d’Ahmadi ni partagé ce qu’ils disent être les renseignements qui le liaient à l’État islamique. Mais le matin après que les États-Unis ont tué Ahmadi, l’État islamique a lancé des roquettes sur l’aéroport depuis un quartier résidentiel qu’Ahmadi avait traversé la veille. Et le véhicule qu’ils utilisaient… … était une Toyota blanche. L’armée américaine n’a jusqu’à présent reconnu que trois morts parmi les civils suite à sa frappe et affirme qu’une enquête est en cours. Ils ont également reconnu ne rien savoir d’Ahmadi avant de le tuer, ce qui les a amenés à interpréter le travail d’un ingénieur d’une ONG américaine comme celui d’un terroriste de l’État islamique. Quatre jours avant qu’Ahmadi ne soit tué, son employeur avait demandé que sa famille soit réinstallée comme réfugiée aux États-Unis. Au moment de la grève, ils attendaient toujours l’approbation. Se tournant vers les États-Unis pour leur protection, ils sont plutôt devenus l’une des dernières victimes de la plus longue guerre américaine. “Salut, je suis Evan, l’un des producteurs de cette histoire. Notre dernière enquête visuelle a commencé par la nouvelle sur les réseaux sociaux d’une explosion près de l’aéroport de Kaboul. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une frappe de drone américain, l’un des derniers actes de la guerre de 20 ans en Afghanistan. Notre objectif était de combler les lacunes de la version des événements du Pentagone. 