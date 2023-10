Une enquête indépendante s’ouvre sur les homicides illégaux présumés perpétrés par les forces spéciales britanniques en Afghanistan

LONDRES (AP) — Une enquête indépendante a été ouverte lundi pour examiner les allégations selon lesquelles les forces spéciales britanniques auraient assassiné des dizaines d’hommes afghans lors d’opérations anti-insurrectionnelles en Afghanistan il y a dix ans, ainsi que les allégations selon lesquelles les autorités auraient par la suite dissimulé l’activité illégale présumée ou n’auraient pas mené une enquête appropriée. .

L’enquête, ouverte à la Royal Courts of Justice de Londres, se concentre sur des homicides illégaux présumés qui auraient eu lieu lors de raids nocturnes menés par des unités militaires d’élite dans ce pays déchiré par la guerre entre 2010 et 2013.

Les familles des personnes tuées affirment qu’il s’agissait de civils innocents et non armés et ont demandé l’ouverture d’une enquête pour découvrir la vérité. Dans un cas, les membres de la famille affirment que neuf hommes ont été abattus dans leur lit lors d’un raid. L’armée britannique a déclaré que les soldats agissaient en état de légitime défense.

L’enquête devrait entendre les témoignages des familles de 33 personnes, dont huit enfants, qui auraient été tuées par les forces spéciales.

« Qu’il n’y ait aucun malentendu entre ceux qui ont quelque chose à cacher – l’enquête utilisera tous ses pouvoirs pour s’assurer que s’il existe des informations crédibles sur des actes répréhensibles… quel que soit le niveau de leur poste, ils seront renvoyés aux autorités compétentes. » L’avocat Oliver Glasgow a déclaré lundi à l’enquête.

Glasgow a cité des échanges de courriers électroniques entre des officiers supérieurs de l’armée qui suggéraient que de multiples inquiétudes avaient été soulevées au sein de l’armée à l’époque concernant le nombre de victimes.

L’un de ces courriels indiquait « qu’il semble y avoir un mépris occasionnel pour la vie », tandis que d’autres évoquaient le nombre disproportionné de morts parmi les ennemis par rapport au nombre d’armes récupérées.

L’enquête a été ordonnée après que certaines familles ont intenté des poursuites judiciaires contre le gouvernement britannique.

Elle examinera deux enquêtes antérieures menées par la police militaire royale sur des allégations d’actes répréhensibles commis par les forces armées britanniques en Afghanistan, qui se sont terminées sans poursuites.

Lorsque la BBC a diffusé des détails sur les homicides illégaux présumés dans une émission d’enquête l’année dernière, le ministère de la Défense a évoqué le manque de preuves dans les deux enquêtes précédentes et a affirmé qu’il était « irresponsable et incorrect » de rapporter ces allégations.

Les forces britanniques ont été déployées en Afghanistan depuis 2001 dans le cadre d’une coalition internationale dirigée par l’OTAN après les attentats du 11 septembre. Des milliers de soldats britanniques ont été envoyés dans le Helmand à partir de 2006 pour contribuer à assurer la sécurité des projets de reconstruction, mais ils ont rapidement été entraînés dans des opérations de combat.

Les dernières forces britanniques et leurs alliés de l’OTAN se sont retirés d’Afghanistan en 2021 après une campagne de près de deux décennies.

Sylvia Hui, Associated Press