Un rapport mondial a identifié une « crise d’amour-propre » pour les femmes du monde entier, avec une femme sur deux ressentant plus le doute de soi que l’amour de soi, et 60% souhaitant avoir plus de respect pour elles-mêmes.

Selon The Body Shop Global Self Love Index, alors que l’Inde se classait au 10e rang, se classant presque au milieu, la Corée du Sud, l’Arabie saoudite et la France se classent au plus bas pour l’amour de soi, tandis que le Danemark, l’Australie et les États-Unis se classent au premier rang.

L’étude, conçue par The Body Shop et la société d’études de marché Ipsos, s’est déroulée entre novembre et décembre 2020 auprès de plus de 22000 personnes dans 21 pays différents. L’indice d’amour de soi comprend un certain nombre de mesures académiques de l’estime de soi, du bien-être et du bonheur, et révèle comment l’âge, le sexe, le pays et le niveau de vie influent sur la perception que les gens ont d’eux-mêmes.

Pendant ce temps, The Body Shop lance un mouvement mondial appelé «Self Love Uprising», soutenu par l’activiste et actrice britannique Jameela Jamil au niveau international.

Jamil a déclaré: «Je vois le manque d’amour-propre comme une pandémie émotionnelle, et qui frappe malheureusement le plus les jeunes générations. L’amour de soi est un travail intérieur, alors prenons tous juste une action positive pour s’aimer soi-même. En tant que femme, être fière de vous et croire que vous êtes «assez» comme vous êtes, est un acte de résistance sociale et politique. »

La marque s’est associée à trois acteurs du changement indiens alias les Leading Lights – Trinetra Haldar Gummaraju, Alex Mathew et Ankita Chaturvedi qui soutiendront la cause.

Les principales conclusions du Self Love Index comprennent:

Les Indiens ont un score d’indice d’amour-propre de 52, 1 point en dessous du score moyen mondial (53)

L’amour-propre augmente quelque peu avec l’âge en Inde. Les moins de 35 ans sont plus susceptibles d’être dans les 25 pour cent les plus bas des scores d’amour-propre (37 pour cent contre 20 pour cent des 55 ans et plus).

Les célibataires ont moins d’amour-propre, avec un score moyen de 49.

Ceux qui vivent dans le Nord ont un score d’indice d’amour-propre inférieur (50) à ceux qui vivent ailleurs dans le pays.

Les personnes appartenant à des groupes minoritaires sont plus susceptibles d’avoir un faible score d’amour-propre, avec un indice de 46 comparativement à 54 parmi ceux qui ne font pas partie de groupes minoritaires. 54 pour cent des personnes handicapées sont dans les 25 pour cent les plus bas des scores d’amour-propre.

Le statut économique a un impact sur l’amour-propre avec 40 pour cent de ceux qui ne sont pas à l’aise financièrement dans les 25 pour cent les plus bas des scores d’amour-propre, tous deux avec un score d’indice d’amour-propre de 46.

Ceux qui ont été éduqués à un niveau plus élevé avaient un plus grand amour de soi, avec ceux qui ont obtenu un diplôme avec 53 points, comparativement à 47 parmi ceux qui ne sont pas allés à l’université.

Le lien que nous voyons dans le monde entre l’utilisation des médias sociaux et les scores d’amour-propre dans lequel plus l’utilisation des médias sociaux est grande, plus le score d’amour-propre est susceptible d’être faible, n’est pas évident en Inde. Il n’y a pas de différence significative dans les scores d’amour-propre entre ceux qui utilisent les médias sociaux plus de deux heures par jour et ceux qui les utilisent moins.

65% des personnes en Inde disent qu’elles reçoivent toujours ou généralement le soutien social et émotionnel dont elles ont besoin. Les femmes (68%) et les personnes mariées sont plus susceptibles de se sentir soutenues (69%)

Selon les résultats, Covid-19 a eu un impact légèrement plus positif sur l’amour-propre des femmes que négatif. Cependant, les femmes ayant un faible amour-propre étaient six fois plus susceptibles de dire que Covid-19 avait un impact négatif sur leur amour-propre, et les femmes ayant des soucis financiers affirment également que Covid-19 a eu un impact négatif, suggérant que la pandémie s’est aggravée. -estimer les problèmes pour les femmes les plus vulnérables de la société. La résilience est également liée à l’amour de soi: plus une personne obtient un score élevé, plus elle est susceptible de dire qu’elle rebondit rapidement après des moments difficiles.

Les médias sociaux sont un problème qui divise en ce qui concerne l’amour de soi. Les gros utilisateurs de médias sociaux sont deux fois plus susceptibles de dire qu’ils reçoivent le soutien émotionnel dont ils ont besoin par rapport aux non-utilisateurs, ce qui indique que les réseaux de médias sociaux peuvent jouer un rôle précieux dans la fourniture de réseaux de soutien aux femmes. Cependant, la recherche montre également que les gros utilisateurs de médias sociaux ont un faible niveau d’amour-propre, sont plus susceptibles de se comparer aux autres et sont souvent plus mécontents de leur corps.

Gummaraju, a déclaré: «Avant l’amour de soi vient l’acceptation de soi. Cela pourrait signifier accepter votre bizarrerie. Cela pourrait signifier se laisser aimer par quelqu’un, comme on l’est. Il faut commencer quelque part, et je crois fermement que chacun a cette capacité inhérente, quelle que soit la difficulté d’accès. Je sens que lorsque des individus marginalisés s’aiment, une révolution commence. The Body Shop India, dans une tentative de provoquer cette révolution, soutient une campagne significative – Self Love Uprising avec laquelle je suis honnêtement en résonance. «

Mathew a déclaré: «L’amour-propre pour moi signifie trouver et accepter ma propre singularité. Chaque fois que je fais face à une situation, ma première priorité est de sauvegarder mon bonheur et ma positivité. Malheureux et insatisfait de vivre selon les normes sociétales pour plaire aux autres, le drag comme une forme d’art est venu à mon secours et m’a aidé à mieux me comprendre. Maya vient d’un lieu d’amour, de gentillesse et de férocité. Le moment où vous acceptez votre vrai moi; vous commencerez à tomber amoureux de vous-même. S’entourer de positivité est le plus grand pas que l’on puisse faire sur son chemin vers l’amour de soi et enfin, toujours écouter votre intuition et pas seulement votre critique intérieur.