Huawei aurait commencé à interroger ses utilisateurs sur leurs habitudes de chargement des appareils. Selon un rapport de la publication chinoise ITHome, la société de technologie chinoise a envoyé un tas de questions aux clients qui ont récemment acheté ses nouveaux écouteurs sans fil FreeBuds Studio et ont demandé si le câble de chargement USB Type-C fourni avec le produit était nécessaire – indiquant que le prochain Les écouteurs Huawei (ou les smartphones à l’avenir) pourraient ne pas être livrés avec le câble de chargement. Actuellement, de nombreux fabricants audio populaires, dont Sony et Phillips, ne livrent pas d’adaptateur USB avec leurs appareils audio. Fait intéressant, Apple a récemment envoyé une enquête similaire aux utilisateurs pour se renseigner sur l’importance du câble de charge dans la boîte. Bien que plusieurs OEM envoient en temps opportun des questionnaires aux clients pour améliorer leurs services, il est également possible que la ou les entreprises essaient uniquement de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec leurs produits, ce qui signifie qu’ils peuvent ou non mettre en œuvre ces changements.

Selon les images disponibles dans le rapport, Huawei a envoyé des questions telles que «Pensez-vous que le câble de chargement de type C dans le boîtier du casque sans fil est nécessaire»? Le géant chinois de la technologie s’est également enquis de la gamme de prix appropriée des produits en cas d’absence du câble de charge Type-C de l’emballage. L’enquête demande en outre si d’autres appareils tels que les smartphones et les tablettes sont équipés d’un câble de chargement de type C à l’intérieur de la boîte. Enfin, l’entreprise interroge ses utilisateurs sur le fait que si leurs habitudes d’achat changeraient au cas où le câble de charge ne serait pas inclus dans la boîte de vente au détail. Toutes ces questions indiquent que l’entreprise pourrait abandonner le câble de charge de l’emballage du casque, bien qu’il ne s’agisse que de spéculations.

Récemment, Apple avait également envoyé une enquête pour sélectionner les utilisateurs de l’iPhone 12 Pro Max, leur demandant s’ils préféraient Touch ID ou Face ID. La société a également posé des questions sur les articles inclus dans la boîte de vente au détail de l’iPhone 12 qu’ils utilisent réellement. Cela indique que l’entreprise peut abandonner les autocollants Apple, l’outil d’éjection de carte SIM ou le câble USB-C Lightning de l’emballage de l’iPhone 13 (nom non confirmé). Apple a cessé de livrer l’adaptateur secteur USB avec plusieurs appareils Apple tels que les modèles iPhone 12 et Apple Watch Series 6. La société avait envoyé une enquête similaire sur l’adaptateur secteur, avant même l’annonce de la série iPhone 12 l’année dernière. Pendant ce temps, Samsung aurait également exclu l’adaptateur secteur USB-C de la prochaine série Galaxy S, qui serait le Samsung Galaxy S21.