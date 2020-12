Hier soir, les patrons du NHS ont ordonné une enquête sur le meurtre d’Emily Jones, sept ans, par une Albanaise souffrant de troubles mentaux.

La nouvelle enquête, qui intervient après que The Mail on Sunday a révélé un catalogue dévastateur d’échecs, examinera la manière dont la schizophrène paranoïaque Eltiona Skana a été soignée dans la communauté.

Le personnel médical savait qu’elle représentait une menace lorsque l’attaque s’est produite.

Skana, 30 ans, qui est entrée illégalement au Royaume-Uni en 2014, a attrapé Emily alors qu’elle scootait dans un parc de Bolton le jour de la fête des mères et lui a tranché la gorge avec un couteau artisanal.

Le ministère de la Sécurité a révélé la semaine dernière comment le personnel médical savait que Skana avait déjà menacé une fille de 13 ans alors qu’elle était peut-être armée d’un couteau, mais cet incident n’a pas été inclus dans son évaluation des risques et ceux qui surveillaient ses soins dans la communauté n’étaient pas conscients du danger. .

Skana a admis l’homicide involontaire coupable au motif d’une responsabilité réduite et a été condamnée la semaine dernière à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de huit ans

Skana n’a été évaluée qu’une seule fois au cours des trois mois précédant la mort d’Emily, même si elle avait des antécédents choquants de violence, y compris un incident où elle a brandi un couteau et une attaque contre sa mère.

Le personnel médical avait également été averti par sa sœur «au début de sa maladie» qu’elle n’avait pas pris ses comprimés antipsychotiques.

Malgré de tels échecs – et à la fureur du père d’Emily, Mark – un examen commandé par le Greater Manchester Mental Health Trust, qui était responsable de ses soins, a déclaré que l’incident épouvantable n’aurait pas pu être prédit ou évité.

Le ministère de la Sécurité a cependant pris connaissance de la nouvelle enquête ordonnée sur le meurtre.

Un porte-parole du NHS England a déclaré: « Il y aura une enquête indépendante sur cette affaire qui est en cours de commande. »

Mark Jones, 49 ans, directeur du crédit dans un cabinet d’avocats, a salué hier soir cette décision en déclarant: « C’est un pas dans la bonne direction. Il reste encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Je veux garder cela dans la conscience du public et obtenir les bonnes réponses.

« Je ne veux pas que cela soit brossé sous le tapis parce que je ne veux pas que cela arrive à quelqu’un d’autre. Je veux que quelqu’un en soit responsable.

Vendredi, M. Jones a envoyé un e-mail à Neil Thwaite, directeur général de la fiducie, et lui a dit que toute personne responsable de Skana « devrait sérieusement considérer ses positions ».

Emily Jones, sept ans, poignardée à mort à Queen’s Park à Bolton par Skana

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré hier soir au ministère de la Défense que la nouvelle enquête devait être « aussi complète que possible ».

« Je me souviens très bien de la première fois que j’ai entendu parler de l’attaque d’Emily parce que je l’ai trouvée si profondément choquante et je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que ses parents doivent endurer », a-t-il ajouté. «Les gens parlent des pires cauchemars, mais c’est sûrement tout pour n’importe quel parent.

« J’ai été en contact avec la famille d’Emily et je les soutiendrai toujours pleinement pour obtenir toutes les réponses dont elles ont besoin. C’est pourquoi je salue cette enquête indépendante et je veux m’assurer qu’elle est aussi complète que possible.

Elle sera détenue dans un hôpital sécurisé mais sera envoyée en prison si son traitement le permet.