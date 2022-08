Une enquête du gouvernement de la Colombie-Britannique montre une augmentation de la consommation de cannabis et des achats légaux

L’achat de cannabis auprès de vendeurs sans licence en Colombie-Britannique est en baisse, bien que la consommation chez les résidents soit à la hausse.

Près de 25 000 personnes en Colombie-Britannique ont partagé leurs opinions et leurs habitudes de consommation de cannabis dans un sondage publié le 2 août par le gouvernement provincial. L’enquête a montré des changements de comportement chez les consommateurs de cannabis de la Colombie-Britannique, notamment une augmentation des achats légaux auprès de vendeurs agréés par le gouvernement et une diminution du nombre de personnes achetant auprès de vendeurs non agréés.

Les résultats de l’enquête montrent une diminution significative du nombre de consommateurs qui déclarent acheter dans des magasins sans licence, de 56 % en 2018 à 17 % en 2021 ; et 71 % des consommateurs ont déclaré avoir acheté auprès de détaillants titulaires d’une licence cette année-là. D’autres se procurent également des produits à base de cannabis auprès d’amis (40 %) et de la famille (19 %) ou cultivent les leurs (14 %).

Selon un communiqué de presse du gouvernement, les résultats suggèrent que la plupart des personnes en Colombie-Britannique qui choisissent de consommer du cannabis le font de manière responsable.

Le rapport fournit au gouvernement les opinions et les habitudes des gens concernant la consommation de cannabis, a déclaré Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général.

« Il est important pour nous de connaître ces informations afin de pouvoir soutenir un secteur du cannabis solide en Colombie-Britannique tout en continuant à faire de la santé et de la sécurité publiques la pierre angulaire de nos politiques », a-t-il déclaré.

Les données montrent qu’il y a eu une diminution de la conduite autodéclarée après consommation de cannabis depuis 2018, passant de 28 à 15 % en 2021.

Depuis la légalisation, la prévalence de la consommation de cannabis en Colombie-Britannique a augmenté de quatre points de pourcentage, passant de 28 à 32 %.

Ce rapport basé sur les données de 2021 fait suite à une première enquête menée en 2018 et est l’une des premières études provinciales à grande échelle évaluant les changements dans les comportements et les perceptions du cannabis.

Les deux enquêtes étaient prévues dans le cadre de l’engagement de la province à surveiller la mise en œuvre du cadre légal du cannabis, selon un communiqué de presse. Ils ont été conçus pour donner un aperçu de l’impact du secteur du cannabis sur la santé publique et les activités économiques.

Les résultats sont représentatifs de la population de la Colombie-Britannique et fournissent des renseignements propres à chaque autorité sanitaire et zone de prestation de services de santé. BC Stats a développé une application en ligne qui permet d’approfondir l’exploration des résultats.

Comme nous sur span> Facebook et suivre nous sur Twitter

Colombie-Britanniquecannabis