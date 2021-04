Les principaux démocrates de la Chambre ont lancé une enquête pour savoir si Emergent Biosolutions, qui a récemment bâclé 15 millions de doses de vaccin Covid-19, a remporté le contrat fédéral pour réaliser les vaccins en raison de sa relation chaleureuse avec un ancien haut responsable de l’administration Trump.

La représentante Carolyn B.Maloney, présidente du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme, et le représentant James E. Clyburn, président du sous-comité spécial sur la crise du coronavirus, ont envoyé une lettre conjointe au PDG d’Emergent Solutions, Robert G. Kramer, et le président exécutif, Fuad El-Hibri, pour leur demander de témoigner devant le sous-comité spécial.

« Plus précisément, nous enquêtons sur des rapports selon lesquels Emergent a reçu des contrats de plusieurs millions de dollars pour fabriquer des vaccins contre les coronavirus malgré une longue histoire documentée de personnel insuffisamment formé et de problèmes de contrôle de la qualité », ont écrit les législateurs.

Les comités examinent spécifiquement le rôle que le Dr Robert Kadlec, ancien consultant d’Emergent et secrétaire adjoint de Trump pour la préparation et la réponse, a joué pour aider l’entreprise à remporter le contrat. Ils ont demandé à l’entreprise de remettre une multitude de documents, y compris tous ses contrats fédéraux depuis 2015, toutes les communications avec Kadlec ainsi que des informations sur les audits et les inspections de ses installations, la tarification des médicaments et la rémunération des dirigeants, entre autres.

« Emergent a reçu 628 millions de dollars en juin 2020 pour établir la principale installation américaine de fabrication de vaccins développés par Johnson & Johnson et AstraZeneca », ont écrit les législateurs dans une lettre envoyée lundi à Kramer et El-Hibri. Kadlec « semble avoir fait pression pour cette attribution malgré les indications qu’Emergent n’avait pas la capacité d’exécuter le contrat de manière fiable. »

Selon la lettre, une inspection de la FDA de l’usine de Baltimore en avril 2020 a révélé qu’Emergent ne disposait pas du personnel nécessaire pour produire un vaccin contre le coronavirus. Une autre inspection en juin 2020 a révélé que le plan d’Emergent pour produire des vaccins contre les coronavirus dont le besoin était désespéré était inadéquat en raison d’un personnel mal formé et de problèmes de contrôle de la qualité.

Malgré le manque d’inspections fédérales, l’administration Trump a versé 628 millions de dollars à Emergent en juin 2020 pour fabriquer des vaccins contre les coronavirus.

Des rapports sont apparus plus tard, indiquant des problèmes de contrôle de la qualité à l’usine Emergent de Baltimore.

« Au cours du processus de fabrication, votre entreprise a contaminé des millions de doses du vaccin anti-coronavirus en une seule injection de Johnson & Johnson avec des ingrédients du vaccin AstraZeneca », ont écrit les législateurs.

Emergent a été forcé de détruire jusqu’à 15 millions de doses contaminées du vaccin Johnson & Johnson, et 62 autres millions de doses sont restées dans les limbes jusqu’à ce qu’il puisse être déterminé qu’elles n’étaient pas affectées par la confusion, ont-ils déclaré, citant les rapports du New. York Times.

L’usine d’Emergent à Baltimore n’a pas été approuvée par la Food and Drug Administration, de sorte qu’aucune des doses produites sur ce site n’a jamais été distribuée ou n’a jamais fait son chemin dans les bras des Américains.

« Nous sommes préoccupés par les coûts pour les contribuables et l’impact potentiel sur les efforts de vaccination de notre pays causés par les tentatives infructueuses d’Emergent de fabriquer ces vaccins », ont écrit les législateurs.

Les législateurs ont également déclaré qu’ils examinaient le rôle d’Emergent en tant que seul fournisseur national de vaccin contre l’anthrax dans le stock national stratégique.

« Emergent a augmenté de 800% le prix d’achat du vaccin anti-anthrax par le gouvernement depuis l’acquisition du médicament en 1998. En conséquence, pendant la majeure partie de la dernière décennie, près de la moitié du budget du SNS a été consacrée à l’achat du vaccin anti-anthrax d’Emergent, » les représentants a écrit.

Selon la lettre, après la confirmation de Kadlec dans l’administration Trump, Emergent a reçu des millions de dollars de contrats fédéraux de son agence, y compris des contrats pour le stock stratégique national « qui ont été attribués sans appel d’offres ».

Emergent a encouragé la surveillance du stock à transférer des Centers for Disease

Contrôle et prévention au bureau de préparation et de réponse, sous le contrôle de Kadlec, selon la lettre.

Jusqu’en 2015, Kadlec a fourni des services de conseil à Emergent via sa société RPK Consulting. Kadlec a été confirmé pour diriger le bureau, qui fait partie du ministère de la Santé et des Services sociaux, en 2017.

Kramer et El-Hibri ont été invités à témoigner devant le sous-comité spécial le 19 mai à 10 h 30 HE.