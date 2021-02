Une enquête de vérification des faits de la BBC a démoli les affirmations des syndicats selon lesquelles les enseignants sont « beaucoup plus susceptibles » d’être infectés par Covid-19.

Des recherches menées par le syndicat NASUWT auraient montré que les taux d’infection des enseignants étaient 333 pour cent plus élevés que ceux de la population générale.

Ce chiffre a été utilisé par le syndicat pour affirmer que les enseignants couraient un «risque d’infection significativement plus élevé» et justifier la fermeture d’écoles.

La recherche a été confiée exclusivement au Times Education Supplement (TES), qui a rapporté le 5 janvier – le lendemain de l’annonce par Boris Johnson du verrouillage actuel – que les infections des enseignants étaient « bien supérieures aux taux locaux ».

Le résultat était basé sur les données de seulement trois conseils – Leeds, Birmingham et Greenwich dans le sud-est de Londres.

À Leeds, le taux Covid pour le personnel des écoles secondaires de la semaine se terminant le 19 octobre au 20 novembre aurait été 333% plus élevé que celui de la population en général – plus de quatre fois.

À Birmingham, il serait plus de trois fois supérieur à la moyenne locale, tandis qu’à Greenwich, il semblait être deux fois plus élevé.

Le NASUWT a tweeté: « Malgré les affirmations des ministres et du Premier ministre, il ressort clairement des données que le personnel des écoles court un risque considérablement accru de contracter le virus par rapport à l’ensemble de la communauté. »

Mais la recherche a été démontée par More Or Less de BBC Radio 4, présenté par l’économiste et statisticien Tim Harford. Il a déclaré que les chiffres n’étaient pas basés sur des résultats positifs confirmés mais sur une « auto-déclaration » – y compris ceux qui étaient malades avec ce qu’ils pensaient être Covid.

Il a également cité les données de l’Office for National Statistics montrant que si les enseignants du secondaire étaient «légèrement plus à risque» de mourir de Covid, «la profession enseignante dans son ensemble était moins exposée au décès que la moyenne en âge de travailler».

M. Harford a déclaré qu’il y avait «certainement des problèmes» avec les données syndicales.

Les conseils ont également pris leurs distances avec la recherche. Leeds a déclaré que ses chiffres pourraient inclure un double comptage, Birmingham a déclaré qu’il ne reconnaissait pas les chiffres du rapport TES, et Greenwich a déclaré qu’il ne savait pas comment les taux rapportés par NASUWT étaient calculés.

Le NASUWT a déclaré: «L’auto-déclaration et le double comptage ne peuvent pas expliquer les taux nettement plus élevés observés. Il a ajouté que le même schéma de taux plus élevés parmi les enseignants était observé en Écosse, qui utilise des résultats positifs confirmés.

Le TES a déclaré qu’il avait communiqué avec précision les chiffres du syndicat.