Une enquête de surveillance affirme que Nike Canada, une société aurifère bénéficiant du travail forcé ouïghour

Le chien de garde du Canada pour les actes répréhensibles des entreprises dit qu’elle en a assez pour lancer une enquête sur les allégations selon lesquelles Nike Canada et une société canadienne d’extraction d’or profitent du travail forcé des Ouïghours en Chine.

L’ombudsman canadienne pour l’entreprise responsable (CORE), Sheri Meyerhoffer, a fait cette annonce mardi, en réponse aux plaintes déposées auprès de son bureau par une coalition de 28 organisations de la société civile, dont le Uyghur Rights Advocacy Project.

Les plaignants ont allégué que Nike Canada Corp. a des relations d’approvisionnement avec six entreprises chinoises que l’Institut australien de politique stratégique (ASPI) a identifiées comme utilisant ou bénéficiant du travail forcé ouïghour.

Le groupe de réflexion a publié un rapport en 2020 estimant que plus de 80 000 Ouïghours avaient été transférés pour travailler dans des usines à travers la Chine. Il a indiqué que certains avaient été envoyés directement des camps de détention.

La coalition a fait valoir que rien n’indiquait que la célèbre entreprise de vêtements ait pris des mesures concrètes pour s’assurer « au-delà de tout doute raisonnable » que le travail forcé n’est pas impliqué dans sa chaîne d’approvisionnement.

Dans une plainte distincte, le groupe allègue que les opérations minières de Dynasty Gold Corp. dans le nord-ouest du Xinjiang, en Chine, utilisent ou bénéficient du travail forcé ouïghour. Les plaignants soulignent une déclaration du PDG de la mine en janvier 2021 selon laquelle « de nombreuses ethnies, y compris les Ouïghours, étaient représentées à tous les échelons de la main-d’œuvre ».

Meyerhoffer a déclaré qu’elle avait évalué les plaintes et décidé qu’il y en avait assez pour creuser plus profondément.

« A première vue, les allégations des plaignants soulèvent de graves questions concernant l’abus possible du droit internationalement reconnu de ne pas être soumis au travail forcé », a déclaré Meyerhoffer dans une copie de son évaluation initiale, rendue publique mardi.

« J’ai décidé de lancer des enquêtes sur ces plaintes afin d’établir les faits et de recommander les actions appropriées. Je n’ai pas préjugé du résultat des enquêtes. Nous attendrons les résultats et nous publierons des rapports finaux avec mes recommandations. »

Nike Canada nie les allégations

Les plaignants allèguent que Nike Canada est le principal client de Qingdao Taekwang Shoes Co. Ltd., une usine qui emploierait des travailleurs ouïghours qui suivent des cours le soir pour une « formation professionnelle » et une « éducation patriotique ».

Il a également déclaré que l’entreprise de vêtements entretient des relations avec cinq autres entreprises accusées d’avoir recours au travail forcé ouïghour :

Haoyuanpeng Vêtements Manufacturing Co. Ltd.,

Esquel Textile Co. Ltd.,

Groupe Qingdao Jifa,

Huafu Fashion Co. Ltd.,

Groupe textile Texhong.

Le bureau de Meyerhoffer a déclaré avoir fait plusieurs tentatives infructueuses pour entrer en contact avec Nike Canada Corp à partir de l’été 2022.

Plus tôt cette année, Nike Inc., la société mère, a refusé la demande de réunion du médiateur, mais a envoyé une déclaration indiquant qu’elle est « engagée dans une fabrication éthique et responsable et que nous respectons les normes internationales du travail », indique le rapport du médiateur.

« Nous sommes préoccupés par les rapports de travail forcé dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (XUAR) et liés à celle-ci. Nike ne s’approvisionne pas en produits de la XUAR et nous avons confirmé auprès de nos fournisseurs sous contrat qu’ils n’utilisent pas de textiles ou de fils filés de la région », a déclaré une copie de la déclaration de Nike.

Le logo Nike est affiché dans un magasin Nike à South Miami le 20 septembre 2011. (The Associated Press)

Meyerhoffer a déclaré qu’il y avait un conflit entre ce que dit Nike et ce qu’un rapport de l’Australian Strategic Policy Institute a dit sur les usines de la région.

Par exemple, elle a déclaré qu’il y avait une contradiction en ce qui concerne l’affirmation de Nike selon laquelle Qingdao Taekwang Shoes Co. Ltd. a cessé d’embaucher de nouveaux employés du Xinjiang après que des violations des droits de l’homme ont été signalées en 2019 par l’ASPI.

CORE a déclaré qu’il procéderait à une enquête par le biais d’une enquête indépendante sur les affirmations de Nike, mais a ajouté que la médiation est disponible à n’importe quelle étape du processus de plainte.

« Compte tenu du contexte à haut risque, il est nécessaire de renforcer la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour identifier, prévenir et atténuer les risques liés aux droits de l’homme des opérations de Nike », indique le rapport d’évaluation initial.

« À cet égard, Nike Canada Corp. n’a pas fourni de réponse ou de recours satisfaisants aux allégations contenues dans la plainte, ni démontré de manière satisfaisante qu’elle exerce une diligence raisonnable en matière de droits de la personne. »

Une société minière a «délibérément évité» de participer: le médiateur

Meyerhoffer a fait pire en essayant de faire réagir Dynasty malgré de multiples tentatives

« DYG [Dynasty Gold Corp.] n’a fourni ses commentaires que sur le projet de rapport d’évaluation initial. Avant cela, DYG semble avoir délibérément évité de participer et de coopérer avec le processus de règlement des différends du CORE sans fournir aucune explication », indique le rapport.

La société minière a finalement envoyé un commentaire niant qu’elle avait le contrôle opérationnel de la mine Hatu. Meyerhoffer a dit que cela pourrait ne pas être vrai.

« L’affirmation de DYG selon laquelle elle a mis fin à ses activités d’exploration minière dans le Xinjiang en 2008 ne semble pas étayée par ses communiqués de presse datés du 25 janvier 2021 et du 13 avril 2022 », indique le rapport.

« Même si DYG n’a pas de contrôle opérationnel, DYG est toujours responsable de s’assurer qu’il n’y a pas de travail forcé dans la mine Hatu dont elle revendique 70% de propriété. »

Dans une déclaration publiée à CBC News, le PDG de Dynasty, Ivy Chong, a qualifié l’évaluation initiale de « totalement infondée ».

« Comme de nombreuses entreprises occidentales, les salaires que nous payions aux travailleurs locaux représentaient presque le double des salaires locaux. Nous leur avons donné une formation sur le tas, comme comment utiliser un logiciel minier, etc. Tout le monde était content de travailler pour nous », a déclaré Chong. .

« Nous ne comprenons pas sur quelles preuves et sur quelle base CORE mène son enquête sur Dynasty Gold Corp. »

La coalition a déposé 13 plaintes recevables auprès du bureau CORE, a déclaré Meyerhoffer mardi. Ses évaluations sur les 11 autres seront rendues publiques dans les prochaines semaines.

« Notre mission est de résoudre les plaintes relatives aux droits de l’homme de manière équitable et impartiale afin d’aider les personnes touchées et de renforcer les pratiques commerciales responsables des entreprises concernées », a-t-elle déclaré.