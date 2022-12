Une enquête de Sport England Active Lives révèle que 100 000 filles de plus jouent au football qu’il y a cinq ans | Nouvelles du football

Une enquête annuelle de Sport England a révélé qu’il y a maintenant 100 000 filles de plus qui jouent au football qu’il y a cinq ans.

Les niveaux d’activité des enfants sont également revenus aux niveaux d’avant la pandémie, bien que l’enquête Active Lives Children and Young People ait montré que ceux âgés de sept à neuf ans sont toujours inférieurs de 4,5% à ce qu’ils étaient avant Covid.

Mais le grand point positif pour le sport féminin a révélé que plus de 777 000 filles avaient joué au football dans un cadre formel au cours de la semaine de l’enquête, contre 669 000 en 2017-18. Le nombre de participants informels a également augmenté de 200 000 depuis 2017.

On pense que les niveaux de participation pourraient recevoir un nouvel élan car l’enquête a été menée avant le triomphe des Lionnes à l’Euro.

L’enquête a révélé que 219 000 enfants de plus étaient désormais classés comme actifs par rapport à 2020-21 et qu’au total 3,4 millions d’enfants (47,2% des personnes interrogées) étaient classés comme actifs, conformément à la recommandation du médecin-chef de participer à des activités sportives ou physiques pour au moins 60 minutes par jour.

Les données, cependant, ont mis en évidence des domaines d’inégalité, la moitié des garçons faisant désormais en moyenne 60 minutes d’activité physique par jour, contre 45 % des filles, tandis que 52 % des enfants des familles « les plus aisées » sont classés comme actif, qui tombe à 42 % dans les familles moins aisées.

Les niveaux d’activité des différents groupes ethniques sont de nouveau conformes aux niveaux d’avant la pandémie, bien que la proportion de garçons noirs actifs reste inférieure de 7,7 % à celle de 2018-2019. L’écart entre les sexes dans les niveaux d’activité reste le plus important chez les garçons et les filles asiatiques à 10 %.

“Il reste encore beaucoup à faire”

Le ministre des Sports, Stuart Andrew, a déclaré: “Il est très encourageant de voir une vague d’enfants et de jeunes revenir pour profiter des bienfaits de l’activité physique depuis la pandémie. Mais je suis clair qu’il reste encore beaucoup à faire.

“C’est pourquoi nous investissons 230 millions de livres sterling dans des installations de base et développons une nouvelle stratégie sportive audacieuse. Nous continuerons à travailler avec Sport England pour garantir que chaque enfant ait accès aux bonnes installations et opportunités à l’intérieur et à l’extérieur de l’école.”

Le directeur général de Sport England, Tim Hollingsworth, a ajouté: “Cette croissance globale est positive, mais il reste encore beaucoup à faire pour aider les enfants et les jeunes de tous horizons à profiter des avantages du sport et de l’activité physique.

“C’est pourquoi nous plaiderons pour que les enfants et les jeunes, en particulier ceux qui sont confrontés à des inégalités et moins susceptibles de participer à des activités sportives et physiques, aient leur mot à dire dans les décisions qui affectent leurs expériences afin de garantir que ces expériences soient positives.”

La fréquentation du WSL a augmenté de 200% par rapport à l’année dernière

L’entraîneur-chef de Manchester United Women, Marc Skinner, estime qu’ils ont le devoir de continuer à réaliser de bonnes performances afin de continuer à augmenter le nombre de spectateurs.



La fréquentation de la Super League féminine a augmenté de 200% par rapport à l’année dernière grâce au succès de l’Angleterre à l’Euro 2022.

Kelly Simmons, la directrice du jeu professionnel féminin, a salué une première moitié de saison record avant la dernière ronde de rencontres de ce week-end avant la trêve hivernale.

“A l’approche de la saison 2022/23, nous savions que nous avions une opportunité extraordinaire de présenter la Barclays Women’s Super League et le Barclays Women’s Championship à de nouveaux publics”, a déclaré Simmons.

“La victoire des Lionnes a propulsé le football féminin dans ce pays à de nouveaux niveaux, et il était important pour nous de saisir et de capitaliser sur cet élan.

“On a souvent dit qu’une équipe féminine d’Angleterre réussie contribuerait à susciter l’intérêt pour le jeu national. C’est certainement vrai, et j’ai été vraiment submergé par la réponse que nous avons vue des fans – nouveaux et anciens – dans la première moitié de la saison.

“Je suis ravie de révéler que depuis le début de la saison, nous avons vu près de 300 000 spectateurs assister à des matchs de la Barclays Women’s Super League. Cela souligne à quel point il y a un appétit pour le football féminin de classe mondiale.

“Nous comptons actuellement en moyenne près de 6 000 fans par semaine dans la Super League féminine de Barclays alors que nous entrons dans les derniers matches de la ligue de 2022 – ce qui est en hausse de plus de 200% par rapport à la même période l’an dernier.

La somptueuse demi-volée d’Erin Cuthbert pour Chelsea contre Tottenham remporte le prix du but du mois WSL de novembre



“Le Barclays Women’s Championship se déroule également avec brio, avec une fréquentation moyenne en hausse de plus de 85% par rapport à la même période l’an dernier.”

La participation la plus élevée a été un record de club individuel lorsque Arsenal et Tottenham ont joué devant 47 367 fans à l’Emirates Stadium en septembre.