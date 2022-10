Une enquête de la PFA révèle de graves problèmes dans le football avec des brimades signalées par près de 10% des footballeurs masculins | Nouvelles du football

Près de 10% des joueurs de Premier League et d’EFL interrogés la saison dernière par l’Association des footballeurs professionnels ont déclaré avoir été victimes d’intimidation au cours de leur carrière, tandis que près de 5% avaient des pensées suicidaires.

Données sur le bien-être publiées par la PFA sur Journée mondiale de la santé mentale met en lumière les défis sociaux et de santé mentale auxquels sont confrontés les professionnels actuels et anciens, mais aussi le travail que fait le syndicat pour aider ses membres.

Soixante-dix-neuf des 843 joueurs masculins de l’EFL et de la Premier League interrogés au cours de la saison dernière ont déclaré avoir été victimes d’intimidation à un moment donné de leur vie professionnelle, tandis que 40 ont déclaré avoir pensé à se suicider au cours des trois mois. avant de remplir le sondage.

Le Dr Michael Bennett, directeur du bien-être PFA, a déclaré à propos des statistiques sur l’intimidation: “Ce sont des chiffres frappants qui illustrent la gravité de ces problèmes dans le jeu. Sur la base de ces commentaires, nous avons adapté les sessions cette saison pour en savoir plus sur le type de Il peut s’agir d’intimidation entre pairs, par exemple de la part de coéquipiers dans le vestiaire ou sur le terrain d’entraînement, ou de la part du personnel ou de la direction du club.

“Nous sommes particulièrement préoccupés par les fenêtres de transfert. Nous savons que les joueurs peuvent être isolés de leurs effectifs lorsqu’un club tente de forcer un mouvement. Nous sommes souvent confrontés à des cas comme celui-ci. En fin de compte, que ce soit le terrain d’entraînement ou le stade sur un jour de match, c’est le lieu de travail d’un joueur. Ils ont le droit de se sentir protégés et en sécurité au travail. Cela semble évident à dire, mais toute forme d’intimidation aura un impact durable sur la santé mentale d’un individu.”

Les données ont été recueillies lors d’ateliers de bien-être organisés dans les clubs au cours de la campagne 2021-22.

Quelque 12% des joueurs (98) ont déclaré s’être sentis obligés de se faire vacciner contre le Covid-19 ou avoir ressenti une détresse émotionnelle à ce sujet, et 22% (189) avaient ressenti une anxiété sévère, au point d’avoir peur ou que quelque chose d’horrible pourrait arriver.

Le Dr Bennett a ajouté: “Le sport d’élite peut être un environnement hautement pressurisé et compétitif. Le football professionnel est une industrie basée sur les résultats, tant pour les joueurs que pour le personnel, les carrières sont en jeu. Les moyens de subsistance sont en jeu. C’est une montagne russe constante. Un mauvais une passe ou une occasion manquée, votre confiance s’en va. Marquez un but et l’adrénaline monte.

Hope Powell et Roy Hodgson ont reçu les PFA Merit Awards plus tôt cette année pour leurs contributions exceptionnelles au football



“Les joueurs sont souvent à la merci d’une vision à court terme et de facteurs indépendants de leur volonté, tels que les blessures, les politiques de transfert et la sélection de l’équipe. Tout cela peut avoir un impact dramatique sur leur carrière à long terme.

“Nous organisons des ateliers de bien-être dans les clubs avec des joueurs de tous âges, allant de l’académie à la première équipe. Ces sessions sont essentielles pour créer un lieu sûr pour discuter de la santé mentale. Les données montrent que la plupart des joueurs seront préoccupés par au moins certains aspects de leur bien-être. Ces conversations aident à normaliser les discussions sur la santé mentale avec l’équipe.

La PFA a également révélé que 520 membres avaient eu accès à des services de conseil ou de soutien via Sporting Chance la saison dernière. Quarante-sept pour cent étaient des joueurs actuels, 48 ​​% étaient d’anciens joueurs et 5 % étaient des membres de la famille de joueurs que le syndicat avait accepté de soutenir.

Neuf pour cent des 520 étaient des joueuses, dont 86 pour cent étaient des joueuses actuelles et 14 pour cent d’anciennes joueuses.