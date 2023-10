Une enquête de la Banque du Japon montre que les fabricants sont optimistes quant à l’économie

L’enquête trimestrielle « tankan » de la Banque du Japon a mesuré le climat des affaires parmi les principaux fabricants à plus 9, contre plus 5 en juin.

La confiance des principaux acteurs non manufacturiers a augmenté de quatre points à plus 27, ce qui représente le sixième trimestre consécutif d’amélioration et le résultat le plus positif depuis environ trois décennies.