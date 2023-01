Une enquête de documents classifiés met le groupe de réflexion Biden sous les projecteurs

Alors que Joe Biden envisageait sa prochaine décision en 2017 après des décennies au gouvernement, il envisageait une voie familière – créer un groupe de réflexion basé à Washington pour se concentrer sur les affaires internationales et la diplomatie. Il s’est avéré une vente facile et lucrative aussi.

Les atterrissages en douceur dans la capitale sont courants pour les fonctionnaires avec un CV comme celui de Biden, et le Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement est né, avec une vue grandiose sur le Capitole.

L’ancien vice-président a amené avec lui du personnel de confiance et des cartons de dossiers. Maintenant, un petit lot de ces fichiers est au centre de la controverse car certains étaient des documents classifiés que Biden n’avait pas le droit de conserver.

Le brillant du milieu universitaire de la Ivy League et de ses ambitions élevées a été émoussé par la révélation de ce mois-ci que les documents sensibles ont été trouvés l’automne dernier dans un placard verrouillé alors que les avocats de Biden emballaient son ancien bureau au centre. Cette découverte pose un test pour Biden au moment même où il envisage une campagne de réélection en 2024.

Il s’avère que la politique a toujours fait partie de l’équation.

Lors d’une première réunion au centre en février 2018, Biden a déclaré à des assistants de politique étrangère de longue date – dont beaucoup de l’administration Obama-Biden – qu’il gardait ses options ouvertes pour une éventuelle campagne présidentielle en 2020 et qu’il les accueillerait avec plaisir. équipe s’il décidait de se présenter.

Effectivement, après avoir organisé une poignée de forums au centre et pris la parole à quelques reprises sur le campus principal de l’Université de Pennsylvanie, Biden a annoncé sa candidature en avril 2019. Et après cela, il était rarement au centre de Capitol Hill, qui a continué à fonctionner. tranquillement depuis que son chef homonyme est parti.

Son profil relativement bas appartient désormais au passé.

Les républicains du Congrès posent des questions sur le budget du centre et les pratiques d’embauche et le FBI voudra peut-être fouiller les lieux pour plus de documents, comme il l’a fait au domicile de Biden à Wilmington, Delaware.

Affilié à l’école de Philadelphie, le Penn Biden Center affirme avoir été fondé sur le principe selon lequel “un monde démocratique, ouvert, sûr, tolérant et interconnecté profite à tous les Américains”.

Selon les déclarations de revenus de Biden, l’université lui a versé environ 900 000 dollars sur environ deux ans, en commençant juste après son départ de ses fonctions lorsque Donald Trump et Mike Pence ont pris le contrôle de la Maison Blanche. En plus du centre, Biden a également occupé des postes à l’école où il parlerait sur le campus.

Alors que le personnel du centre a continué à mener des recherches, à servir d’experts pour les médias et à rédiger des articles sur la politique étrangère après le départ de Biden, aucun nouveau travail n’a été répertorié sur le site Web du centre au cours des 10 derniers mois environ.

Elliott Abrams, qui a occupé des postes de politique étrangère pour les présidents des administrations Reagan, George W. Bush et Trump, a déclaré qu’il ne s’était pas développé en tant que groupe de réflexion influent.

“Cela a commencé comme une place de parking pour les gens de Biden jusqu’à ce qu’il se présente à la présidence, et n’a jamais vraiment dépassé ce début”, a déclaré Abrams.

De nombreux alliés actuels de Biden à la Maison Blanche ont parcouru le groupe de réflexion, selon les archives publiques et le site Web du Penn Biden Center.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a été directeur général du centre de mai 2017 à juin 2019. Michael Carpenter occupait le poste de directeur général avant d’être nommé ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Parmi les autres employés du centre figuraient Steve Ricchetti, maintenant conseiller principal de Biden. Il y a au moins sept autres membres du personnel de Biden qui étaient au centre et sont maintenant impliqués dans les questions de sécurité nationale dans l’administration.

Même Amy Gutmann, la présidente de l’université à l’époque qui a aidé à lancer le centre, travaille maintenant pour lui. Elle est l’ambassadrice des États-Unis en Allemagne.

Biden lui-même a une longue histoire avec l’école Ivy League; feu son fils Beau, sa fille Ashley et sa petite-fille Naomi sont tous diplômés. Biden a reçu un diplôme honorifique de Penn en 2013 après avoir prononcé le discours d’ouverture.

Biden travaillait fréquemment hors du centre de Constitution Avenue alors qu’il planifiait tranquillement sa course présidentielle, selon ses collaborateurs, mais il n’y a pas passé de temps après avoir annoncé sa candidature. Ses avocats avaient finalement décidé de vider le bureau lorsqu’ils sont tombés sur les documents classifiés en novembre dernier.

Biden a déclaré aux journalistes qu’il était surpris d’apprendre que les documents étaient là. Les dossiers ont été immédiatement remis au ministère de la Justice, mais la découverte de dossiers là-bas et au domicile de Biden a conduit à une enquête par un avocat spécial nommé par le procureur général Merrick Garland.

Trump, lui aussi, fait face à une enquête d’un avocat spécial concernant des documents classifiés. Dans son cas, des agents du FBI ont exécuté un mandat qui montrait qu’ils enquêtaient sur d’éventuels crimes, notamment la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale et les efforts visant à entraver l’enquête fédérale. Biden a volontairement autorisé la perquisition du FBI à son domicile.

D’anciens responsables de tous les niveaux de gouvernement découvrent qu’ils sont en possession de documents classifiés et les remettent aux autorités au moins plusieurs fois par an, selon une personne proche du dossier qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat en raison de la nature sensible de documents classifiés.

Pourtant, l’existence des documents au Penn Biden Center a formé des critiques indésirables sur le groupe de réflexion, en particulier par les républicains de la Chambre enquêtant sur la mauvaise gestion des documents classifiés. Ils ont demandé une liste de tous les employés du centre, y compris les dates d’emploi et les salaires, les registres des visiteurs et les documents et communications liés à la sécurité.

Un groupe juridique conservateur dirigé par d’anciens conseillers de Trump s’est plaint auprès de l’IRS de l’embauche par le centre de Biden et de ses alliés.

Le président du House Oversight and Accountability Committee, le représentant James Comer, R-Ky., A suggéré qu’une partie des dizaines de millions de dollars de dons étrangers à l’université de la part de mécènes en Chine soit allée au Penn Biden Center.

Des donateurs d’Irlande, de Hong Kong, du Canada, d’Inde, du Japon et du Brésil ont également contribué à l’université ces dernières années, bien que la Maison se soit concentrée sur les dons de la Chine.

Une déclaration de l’université a indiqué que l’école répondrait aux questions du comité en temps opportun, mais qu’elle n’a jamais sollicité de dons pour le centre. Il y a eu trois dons non sollicités de deux donateurs totalisant 1 100 $.

Le budget du centre provient uniquement des fonds universitaires. Le budget de fonctionnement académique total de l’université est d’environ 4 milliards de dollars. Les responsables du Penn Biden Center n’ont pas précisé quelle part de cette somme allait aux opérations du centre.

“Il est important de réitérer que le Penn Biden Center n’a jamais sollicité ni reçu de cadeaux d’aucune entité chinoise ou autre entité étrangère”, selon le communiqué du Penn Biden Center.

