Une enquête de destitution du président Biden par la Chambre est un « pas en avant naturel », déclare le président McCarthy

PHOENIX (AP) — Le président Kevin McCarthy a suggéré dimanche qu’une enquête de destitution du président Joe Biden devenait de plus en plus probable, la qualifiant de « avancée naturelle » alors que le Congrès termine bientôt ses vacances d’été et que les républicains de la Chambre cherchent à étendre leurs pouvoirs d’enquête.

McCarthy, R-Calif., a jusqu’à présent évité de s’engager dans un vote de destitution ou de proposer un calendrier pour une éventuelle action. Certains républicains de la Chambre sont impatients de s’en prendre à Biden suite à des allégations de mauvaise conduite financière impliquant son fils Hunter, mais il n’a pas été démontré que le président démocrate ait fait quoi que ce soit de mal.

Pendant ce temps, McCarthy a déclaré que l’adoption d’un projet de loi de dépenses à court terme pour maintenir le gouvernement en fonction après la fin septembre garantirait que les enquêtes sur Hunter Biden pourraient se poursuivre, un discours adressé aux conservateurs craignant qu’un accord bipartisan avec les démocrates du Sénat ne réduise pas suffisamment les dépenses. Cette mesure provisoire permettrait de gagner du temps pour élaborer un accord budgétaire à plus long terme avant que des réductions de dépenses obligatoires, qu’aucun des deux partis ne préfère, ne soient imposées au cours de la nouvelle année.

« Si vous regardez toutes les informations que nous avons pu recueillir jusqu’à présent, il est naturel que vous deviez ouvrir une enquête de mise en accusation », a déclaré McCarthy à l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News Channel.

Une enquête de mise en accusation, a-t-il déclaré, « donne au Congrès le pouvoir juridique suprême pour obtenir toutes les informations dont il a besoin ».

McCarthy marche sur la corde raide alors qu’il fait face à la pression des membres de son parti qui cherchent à démontrer leur soutien à Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2024. Mais l’orateur risque également de mettre en péril la fragile majorité républicaine à la Chambre.

Même si Biden devait être destitué à la Chambre, il est peu probable qu’il soit démis de ses fonctions par le Sénat, contrôlé par les démocrates.

Alors que la Chambre devrait reprendre ses travaux à la mi-septembre, le début du prochain exercice budgétaire, le 1er octobre, approche à grands pas et un accord sur les dépenses serait nécessaire pour éviter une fermeture partielle du gouvernement fédéral.

« Si nous fermons, tout le gouvernement fermera le système, les enquêtes et tout le reste. Cela fait mal au public américain », a déclaré McCarthy.

Les conservateurs, y compris de nombreux membres du House Freedom Caucus, sont généralement réticents à soutenir des mesures de financement à court terme alors qu’ils poussent à des réductions plus importantes des dépenses, en utilisant la menace d’une fermeture comme levier. En juin, un petit groupe de conservateurs a paralysé la Chambre pour protester contre le leadership de McCarthy.

Toutes les parties s’étaient mises d’accord sur les niveaux budgétaires lors des récentes négociations sur le plafond de la dette, lorsque Biden et McCarthy ont conclu un accord fixant les niveaux de dépenses principaux. Mais la majorité républicaine de McCarthy rejette ces montants.

Un projet de loi provisoire sur les dépenses améliorerait la position de négociation de McCarthy avec la Maison Blanche et les démocrates du Sénat, a déclaré l’orateur.

« Nous sommes dans cette discussion ensemble », a-t-il déclaré. « Et donc nous devons avoir une main plus forte. »

___

Lisa Mascaro, correspondante du Congrès de l’AP à Washington, a contribué à ce rapport.

Jonathan J. Cooper, Associated Press