Le sénateur Lindsey Graham prend la parole lors d’une audience du comité du budget du Sénat le 10 février 2021 à Washington, DC. | Andrew Harnik / Getty Images

Un procureur de la Géorgie enquête pour savoir si Graham a violé la loi de l’État lors d’un appel avec un responsable des élections.

En Géorgie, une enquête criminelle sur la conduite post-électorale de l’ancien président Donald Trump s’étend pour inclure le proche allié de Trump, le sénateur Lindsey Graham, selon un rapport publié vendredi par le Washington Post.

L’enquête, qui a été ouverte par le procureur du district de Fulton County Fani Willis plus tôt ce mois-ci, cherchera à savoir si Trump – et maintenant Graham – a violé la loi de l’État dans le cadre de la tentative de Trump d’annuler les résultats des élections en Géorgie après l’élection présidentielle de 2020.

Selon le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, Graham – un républicain de Caroline du Sud – a demandé à Raffensperger en novembre si le secrétaire d’État avait le pouvoir de rejeter tous les bulletins de vote par correspondance dans certains comtés de Géorgie, une décision qui aurait pu État, et ses 16 votes électoraux, à Trump lors des élections de novembre.

Raffensperger aurait été «abasourdi» par la question de Graham et aurait rejeté l’idée, ce qui aurait échappé à son pouvoir en tant que secrétaire d’État. Après de multiples recomptages, le président Joe Biden a finalement remporté la Géorgie par 11779 voix, devenant le premier candidat démocrate à la présidence à le faire depuis Bill Clinton en 1992.

Un porte-parole de Graham a déclaré au Post que Graham n’avait rien fait de mal et a suggéré que l’enquête pourrait être politiquement motivée.

«Sen. Graham demandait comment fonctionnait le processus de vérification des signatures », a déclaré le porte-parole. «Il n’a jamais demandé au secrétaire d’État de disqualifier un bulletin de vote émis par quiconque. Le moment choisi est également assez curieux. Cela semble être un effort moins que transparent pour marginaliser quiconque aide le président Trump.

La conversation Graham-Raffensperger a été révélée pour la première fois par Raffensperger lui-même dans une interview de novembre avec le Washington Post, et des reportages ultérieurs du Post ont également révélé une conversation entre Trump et Raffensperger début janvier de cette année.

Dans cet appel, Trump a explicitement demandé à Raffensperger de «trouver» suffisamment de votes pour lui lancer l’élection.

«Je veux juste trouver 11 780 votes, ce qui est un de plus que nous», a déclaré Trump à Raffensperger, qui a été rejoint à l’appel par l’avocat général de son département, Ryan Allemagne, et le secrétaire d’État adjoint Jordan Fuchs.

Trump a également nié à plusieurs reprises avoir perdu les élections en Géorgie et évoqué un certain nombre de théories du complot discréditées.

« Ils déchiquettent les bulletins de vote, à mon avis, sur la base de ce que j’ai entendu », a déclaré Trump à Raffensperger, selon une transcription de l’appel. «Et ils enlèvent des machines, et ils les déplacent aussi vite qu’ils le peuvent, tous deux sont des découvertes criminelles. Et vous ne pouvez pas laisser cela se produire, et vous laissez cela arriver.

On ne sait pas exactement à quel point Trump et Graham sont confrontés à la justice juridique, mais une lettre de mercredi de Willis indique que son enquête examinera de manière générale d’éventuelles violations criminelles impliquant les élections en Géorgie, y compris «la sollicitation de fraude électorale, la formulation de fausses déclarations aux organes gouvernementaux étatiques et locaux, au complot, au racket, à la violation du serment d’office et à toute implication dans la violence ou les menaces liées à l’administration des élections. »

Ni Trump ni Graham ne sont nommés dans la lettre, mais Willis a signalé que les procureurs examineraient les actions des deux hommes. Selon le New York Times, l’enquête portera également sur les complots de fraude électorale diffusés par l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, ainsi que sur l’éviction de Byung J.Pak, alors procureur américain du district nord de la Géorgie.

Pak aurait été contraint de quitter son poste par la Maison Blanche début janvier pour avoir refusé d’ouvrir une enquête sur une fraude électorale inexistante.

Selon Ian Millhiser de Vox, c’est la sollicitation de fraude électorale qui pourrait s’avérer la plus inquiétante pour Trump. Comme il l’a expliqué mercredi:

[Georgia law] fait un crime de solliciter une autre personne pour qu’elle commette un crime «avec l’intention qu’une autre personne se livre à un comportement constituant un crime». Donc, dans la mesure où Trump a tenté d’enrôler Raffensperger, ou n’importe qui d’autre, pour falsifier les résultats électoraux, il pourrait faire face à des accusations de crime. Une personne reconnue coupable d’avoir sollicité un crime en Géorgie «sera punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et de plus de trois ans» (bien que la peine puisse être plus élevée si elle sollicite un crime passible de la prison à vie ou de la mort). En outre, la loi géorgienne érige en infraction la «sollicitation criminelle en vue de commettre une fraude électorale».

Dans une interview accordée au New York Times, Willis a également souligné la possibilité que le racket, qui est le plus souvent utilisé pour lutter contre le crime organisé, puisse entrer en jeu.

«Si vous avez divers actes manifestes à des fins illégales, je pense que vous pouvez – vous pouvez – y arriver», a-t-elle déclaré à propos de possibles accusations de racket.

Trump est en difficulté juridique de toutes parts

Comme le souligne l’enquête du comté de Fulton, Trump et Graham ont peut-être déjà réussi à se poser dans l’eau chaude en Géorgie. Mais l’exposition juridique potentielle de Trump va bien au-delà de cela et englobe des questions autres que les élections de 2020.

Plus précisément, le procureur général de New York, Letitia James, et le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, mènent tous deux des enquêtes sur plusieurs propriétés de Trump et peut-être sur des crimes financiers commis par Trump et son entreprise.

Samedi, le Wall Street Journal a rapporté que l’enquête de Vance s’était élargie pour inclure des prêts liés à quatre bâtiments de Trump à New York: Trump Tower, 40 Wall Street, Trump International Hotel and Tower et Trump Plaza.

Cela s’ajoute à une enquête existante du bureau de Vance sur une possible fraude à l’assurance et à la banque par l’organisation Trump, selon le WSJ.

James, quant à lui, examine une éventuelle fraude liée au domaine de Trump à Seven Springs dans le comté de Westchester, à New York, ainsi qu’à d’autres propriétés. Cette enquête cherche à découvrir si Trump a manipulé les évaluations du domaine pour obtenir un allégement fiscal de conservation après l’échec des projets de développement du terrain, selon le New York Times.

Au moins l’un des enfants de Trump, Eric Trump, a déjà été déposé dans l’affaire après que son témoignage a été contraint par un juge l’année dernière.

Comme pour l’enquête de Willis en Géorgie, on ne sait pas à quel point les enquêtes de New York pourraient compromettre la justice – mais maintenant qu’il est de nouveau un citoyen privé, il est incontestablement plus vulnérable à de telles actions.

« Dans certaines enquêtes, le ministère américain de la Justice est même intervenu, même si l’affaire portait sur les actions privées de Trump », a déclaré vendredi Andrea Bernstein de WNYC à NPR. «Mais maintenant, Trump n’a pas ces outils supplémentaires. C’est juste un citoyen ordinaire. Alors qu’il le peut et qu’il soutient que les enquêtes sont politiquement motivées, il doit maintenant se défendre comme tout le monde.