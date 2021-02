Une enquête criminelle sur l’élection présidentielle américaine de 2020, lancée par le procureur de district du comté de Fulton, en Géorgie, examinera l’ancien président Trump demandant au secrétaire d’État de «trouver» des votes, selon les médias.

Le comté de Fulton, DA Fani Willis, a confirmé l’existence de l’enquête mercredi et a déclaré qu’elle avait envoyé des lettres au gouverneur Brian Kemp, au secrétaire d’État Brad Raffensperger, au lieutenant-gouverneur et au procureur général, demandant que tous les documents relatifs à l’administration des élections doit être préservé.

«Cette enquête comprend, mais sans s’y limiter, les violations potentielles de la loi géorgienne interdisant la sollicitation de fraude électorale, la formulation de fausses déclarations aux autorités étatiques et locales, le complot, le racket, la violation du serment d’office et toute implication dans la violence ou menaces liées à l’administration des élections », dit la lettre, obtenue par le New York Times.

Le Times a cité un «Fonctionnaire de l’État connaissant la question» comme disant que l’enquête est liée à l’appel téléphonique de Trump à Raffensperger début janvier. Les médias auxquels l’enregistrement de l’appel a été divulgué ont accusé Trump d’avoir fait pression sur le secrétaire d’État géorgien pour qu’il lui «trouve» des votes, alors que Trump a soutenu qu’il s’agissait d’un appel légal et que la sentence faisait référence à des votes illégalement émis pour son adversaire Le président Joe Biden.

Aussi sur rt.com Le secrétaire d’État géorgien lance une « enquête factuelle » sur la demande de Trump de « trouver des votes » aux élections de 2020

Plus tôt cette semaine, le bureau de Raffensperger a ouvert une enquête administrative sur l’appel, après qu’un professeur de l’Université de Georgetown ait allégué qu’il enfreignait la loi géorgienne.

Willis a remporté l’élection en novembre contre son compatriote démocrate Paul Howard Jr, qui était le procureur du district depuis 1997. Elle est la première femme afro-américaine à occuper ce poste.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!