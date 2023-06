Une enquête Covid ? Pourquoi s’embêter quand ça ne va pas répondre à la question la plus cruciale

L’enquête « indépendante » sur la pandémie de Covid est en cours !

J’espère que vous êtes excité.

La baronne Heather Hallett est en charge de cette enquête coûteuse et interminable sur Covid Crédit : AFP

L’avocat Hugo Keith a décidé que le Brexit était à blâmer pour que le Royaume-Uni ne soit pas pleinement préparé à la pandémie Crédit : Dain Rhys Evans

Les audiences publiques ne doivent pas se terminer avant 2026, lorsque nous serons tous morts de la prochaine pandémie.

Dieu seul sait quand il conclura ses conclusions.

C’est le problème avec les enquêtes publiques au Royaume-Uni.

Ils finissent par coûter plus cher en honoraires d’avocat que ce sur quoi ils enquêtent.

Et ils prennent une éternité, car c’est une sauce très utile si vous êtes avocat.

La leçon est donc – enchaînez-la aussi longtemps que possible.

L’un des avocats impliqués, attention, est déjà arrivé à une conclusion.

Hugo Keith KC a décidé que le Brexit était responsable du fait que le Royaume-Uni n’était pas dans un état de préparation pour Covid.

Il semble donc déjà que l’enquête sera tout sauf impartiale.

Hugo Keith a doublement tort, en l’occurrence.

La Grande-Bretagne était parmi les nations les mieux préparées à une pandémie, selon plusieurs institutions mondiales.

Nous organisions des répétitions pandémiques depuis cinq ans avant que le virus ne frappe.

De plus, notre déploiement de vaccins a été énormément aidé par le fait que nous ne faisions plus partie de l’Union européenne désespérément bureaucratique.

C’est pourquoi nous avons été vaxxés bien avant les Allemands et les Français.

Mais ne vous attendez pas à ce qu’Hugo Keith vous le dise.

Ce n’est pourtant pas le principal problème.

Le vrai problème est que la baronne Heather Hallett, qui est en charge de ce farrago coûteux et interminable, ne va même pas répondre correctement à la question cruciale.

Et c’est une question très simple. « Les confinements étaient-ils absolument nécessaires ou ont-ils aggravé les choses ?

L’enquête a déjà décidé que les verrouillages étaient en fait une sacrée bonne chose.

Faites glisser encore et encore

Je suppose qu’il conclura (une fois que nous serons tous morts, bien sûr), que nous devrions en avoir beaucoup plus.

Et pourtant, avec chaque semaine qui passe, il semble de plus en plus probable que ces blocages aient été une terrible réaction excessive.

Et que les dommages qu’ils causent – économiques, sociaux et mentaux – prendront finalement beaucoup plus de vies que ce méchant petit virus.

Maintenant, quand le virus a frappé, j’étais en faveur du premier confinement.

Comme tout le monde, j’étais assez inquiet pour Mr Covid.

Alors j’ai accepté, comme nous l’avons fait à peu près tous.

C’est lorsque les deuxième et troisième verrouillages se sont produits que j’ai pensé, attendez une minute, est-ce que cela fait du bien ?

C’est à ce moment-là que l’Organisation mondiale de la santé a également déclaré que les confinements ne vaincraient pas le virus.

Et pourtant, nous avons persisté avec eux.

Enfer, un conseiller du gouvernement à Sage a conseillé que la distanciation sociale devrait continuer POUR TOUJOURS.

Ce premier verrouillage a vu la plus grande récession de notre économie jamais connue.

Il a détruit le pays et ses effets se feront sentir pendant la prochaine décennie.

Les entreprises fermées, les enfants éloignés de l’école, le manque total de productivité.

A cela s’ajoute bien sûr le nombre de vies sauvées.

Une estimation récente de l’Université John Hopkins estime que les confinements ont sauvé 3 000 vies. . . MONDIAL!

Mais notre enquête ne va pas s’en préoccuper.

Il s’éternisera encore et encore et exigera que beaucoup plus soit fait la prochaine fois.

Parce qu’il y aura une prochaine fois.

Incidemment, les Suédois ont déjà terminé leur enquête sur la manière dont ils ont fait face à la pandémie de Covid.

Il a conclu que le gouvernement avait « fondamentalement raison » de n’avoir imposé aucun verrouillage.

Que quelqu’un le dise à Hugo et Heather.

Le puzzle des pairs de Bojo

QUI diable est Charlotte Owen ?

Elle vient de devenir la plus jeune pair de vie de Grande-Bretagne, à l’âge de 29 ans.

Charlotte Owen est devenue la plus jeune paire de vie de Grande-Bretagne Crédit : Getty

Qu’a-t-elle fait?

As-tu gravi l’Everest ?

Guéri du cancer ?

D’une manière ou d’une autre, la mécanique quantique unie à la physique classique ?

Non, pas que je sois au courant.

Elle vient de travailler au Parlement pendant cinq ans.

En tant que conseiller spécial auprès de personnalités telles que Liz Truss.

Et bien sûr Boris Johnson.

Mais tant pis.

Elle a probablement dit qu’elle aimait la pairie.

Donc Boris lui en a donné un.

Les transactions douteuses de Biden Le président américain Joe Biden a pris un bond de 5 millions de dollars à une société énergétique ukrainienne qui employait son fils épouvantable, Hunter. C’est selon un très haut sénateur américain, un type appelé Chuck Grassley. Et c’est une histoire dont je vous promets que vous n’entendrez pas parler à la BBC. Tout comme il n’a pas signalé les transactions douteuses de Hunter Biden lors des dernières élections.

poseur de 5 pieds 5 pouces

QUAND les hommes recherchent une aventure d’un soir, ils ont tendance à choisir des femmes de petite taille, selon un nouveau sondage.

Ensuite, ils les jettent.

Parce qu’ils préfèrent les femmes grandes pour des relations durables.

Monde cruel, hein ?

Je ne sais pas où diable cela laisse les femmes qui mesurent environ cinq pieds cinq.

Tous les défiés verticaux reçoivent une attention rapide pendant que tous les haricots attendent à l’autel.

Et puis il y a cette surabondance de femmes de taille moyenne qui regardent autour d’elles en se demandant où se trouve l’action.

GUERRES RÉVEILLÉES Une université américaine qui avait autrefois une réputation décente a commencé à qualifier les lesbiennes de « non-hommes » par opposition aux femmes. Tout cela fait partie d’une politique visant à apaiser le lobby trans dérangé. Pas étonnant que les femmes soient en colère à ce sujet. Ils sont en train d’être effacés de la surface de la terre par les wokies.

Que se passe-t-il lorsque votre conseil local est dirigé par des rabat-joie misérables, austères, au cou de crayon, autoflagellants, pharisaïques, ennuyeux, socialistes…

CHAUD, temps doux, beau ciel bleu sans nuages.

Tout ce dont vous avez besoin ces jours-là, c’est d’une bonne glace.

Le Greenwich Council a décidé d’interdire les camionnettes de glaces Crédit : Alamy

J’aime ceux que vous obtenez dans des coquilles d’huîtres un peu gaufrées.

Mais assez parlé de moi.

Le Greenwich Council, dirigé par les travailleurs, a décidé d’interdire les camionnettes de crème glacée dans 33 rues de l’arrondissement.

Pourquoi? Il dit qu’ils créent des « niveaux inacceptables de nuisances » et ont un « impact négatif sur la qualité de l’air » dans la zone en raison du « moteur au ralenti ».

Vous êtes austères, misérables, au cou de crayon, autoflagellants, pharisaïques, ennuyeux, rabat-joie socialiste.

Pouvez-vous imaginer descendre au pub avec l’un de ces t **** rs?

Franchement, je ne sais pas comment vous, les Londoniens, vous supportez ça.

Prix ​​hors d’utilisation de votre voiture et désormais interdit d’acheter une glace.

Notre capitale ressemble chaque jour davantage à Pyongyang.

Droit d’emprisonner Carla

Je ne comprends pas très bien l’indignation suscitée par l’emprisonnement de Carla Foster.

C’est la femme du Staffordshire qui a tué son bébé à naître après avoir menti pour obtenir les médicaments.

Carla Foster a admis avoir pris des pilules abortives après le délai légal Crédit : BPM

Son fœtus avait entre 32 et 34 semaines – la limite pour un avortement est de 24 semaines.

Encore quelques semaines et l’enfant de Foster serait né – et si elle l’avait tué, ce serait une condamnation à perpétuité, pas seulement quelques années.

Je ne vois pas vraiment de différence dans la nature du crime.

Plus de bouches à nourrir

CHAQUE fois, notre établissement – ​​y compris nos grandes entreprises – est obsédé par un problème qui touche une proportion absolument infime de notre population.

Les trucs transgenres, par exemple.

Et, bien sûr, le véganisme.

La proportion de végétaliens dans le pays est d’un peu plus d’un pour cent.

Oui, juste un pour cent.

Mais vous ne le penseriez pas en regardant les rayons de nos supermarchés ou les menus des restaurants.

Aujourd’hui, l’un des plus grands producteurs d’aliments végétaliens du Royaume-Uni, Meatless Farm, vient de se lancer.

Face à la faillite, licencie tout son personnel.

Il n’y a tout simplement pas de demande pour des saucisses à base de tofu séché.