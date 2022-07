Une enquête conjointe empêche le «club de soutien» des Hells Angels de s’étendre à Kamloops

Une enquête de plusieurs années sur un gang de motards répondant aux Hells Angels a empêché le groupe de s’implanter à Kamloops et a abouti à des accusations contre trois membres.

La GRC de Kamloops a déclaré avoir appris pour la première fois que le Throttle Lockers Motorcycle Club travaillait à la construction d’un club-house dans la ville en 2017. L’Unité spéciale d’application de la loi des forces combinées de la Colombie-Britannique a été rapidement appelée et, ensemble, les deux services de police ont travaillé pour enquêter sur la menace.

En 2019, la GRC et l’unité spéciale d’application de la loi ont obtenu des mandats de perquisition liés aux Throttle Lockers et ont récupéré 330 000 $ en espèces, en fentanyl, en cocaïne et en méthamphétamine, en armes à feu et en coups de poing américains et en équipement de soutien des Hells Angels. Deux hommes ont alors été arrêtés et un troisième a été arrêté en 2020.

Ce n’est toutefois que le 28 juin que le Service des poursuites pénales du Canada a approuvé les accusations portées contre les trois hommes.

Shawn Carlisle, un homme de 49 ans originaire des Malouines, fait face à trois chefs d’accusation de trafic de cocaïne et à un chef d’accusation de vente de cannabis en violation de la loi sur le cannabis.

Zale Coty, un homme de 53 ans de Kamloops, est accusé de deux chefs de trafic de cocaïne, un chef de trafic de fentanyl et un chef de possession aux fins de trafic de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine. Il fait également face à un chef d’accusation de complot en vue de faire le trafic de fentanyl.

Jacob Cavanagh, un homme de 29 ans de Kamloops, a été accusé d’un chef de possession dans le but de faire le trafic de fentanyl et d’un chef de complot en vue d’en faire le trafic.

Les trois restent hors de garde en attendant le procès.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi 20 juillet, le surintendant Duncan Pound de l’unité spéciale d’application de la loi a déclaré que le ciblage des gangs de niveau inférieur est important pour arrêter le crime organisé en Colombie-Britannique.

Il a décrit le fait d’empêcher le club-house de Kamloops de couper « le vent des voiles » des Hells Angels.

Pound a ajouté que les mesures d’application de niveau inférieur peuvent être un moyen efficace de dissuader les futurs membres potentiels de gangs de se joindre.

