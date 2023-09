Une enquête choc révèle que les couteaux zombies, comme l’arme utilisée pour poignarder à mort une écolière, sont facilement achetés en ligne pour 14 £

Des couteaux ZOMBIE comme celui utilisé pour tuer l’écolière de Croydon Elianne Andam sont disponibles à l’achat en ligne pour seulement 14 £.

La jeune fille de 15 ans a été poignardée à mort avec une lame dentelée d’un pied de long hier sur le bus à impériale n°60 à Croydon alors qu’elle se rendait à l’école.

Elianne Andam, étudiante au Old Palace, a été poignardée à mort à Croydon

Les couteaux zombies sont disponibles sur eBay

Les adolescents peuvent acheter les articles pour seulement 14,78 £

Elianne a été brutalement tuée lorsqu’elle a pris la défense de son ami après qu’un garçon ait tenté d’offrir des fleurs et un mot d’amour à son ancienne petite amie.

Environ une heure et 15 minutes après l’agression, la police a arrêté un adolescent en lien avec la mort de la jeune fille.

Des témoins affirment que le garçon aurait utilisé un couteau zombie pour attaquer la jeune fille.

La loi de 2019 sur les armes offensives a rendu illégal l’introduction, la vente, la location, le prêt ou l’offre d’un couteau zombie au Royaume-Uni.

Et le 29 août 2023, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il interdirait davantage d’armes et introduisait une nouvelle infraction pour ceux qui en étaient trouvés en possession.

Cependant, The Sun peut révéler que ces tiges sont facilement accessibles adolescents en ligne pour seulement 14 £.

Une simple recherche de « couteaux zombies » sur eBay ramène des dizaines de résultats.

Une liste voit un couteau de 12,5 pouces avec un manche vert vif vendu pour seulement 17,94 $ (environ 13 £).

Ebay ne nécessite aucune pièce d’identité pour effectuer un achat sur le site – même si seuls les plus de 18 ans peuvent effectuer des achats.

Le message se vante d’avoir déjà vendu 172 exemplaires de cette arme mortelle.

Cela vient après que The Sun ait raconté comment des couteaux zombies étaient également vendus aux enfants via TikTok et Snapchat plus tôt cette année.

Le Mirror a fait état d’un vendeur d’armes sur TikTok et Snapchat qui attirait des enfants dès l’âge de 13 ans avec ses couteaux « bon marché » et sa livraison facile.

Ils ont proposé un service de livraison porte à porte, rendant le processus incroyablement rapide et simple alors que la criminalité au couteau continue de monter en flèche.

Les armes ont souvent des bords dentelés et des mots gravés dessus, contribuant à glamouriser la violence.

Les couteaux zombies méritent leur surnom car ils imitent les armes fréquemment vues dans les films d’horreur, en particulier les films « d’apocalypse zombie ».

Hier, un bouquet ensanglanté a été aperçu sur le sol à l’extérieur du centre commercial Whitgift, rendant hommage à Eliyanna.

L’agent de sécurité Victor Asare a décrit la scène horrible en disant : « Beaucoup de gens sont venus, tout le monde est descendu du bus.

« (Le suspect) a couru. Tout le monde pleurait et criait. La jeune fille était par terre.

« Nous avons essayé de l’attraper et beaucoup de gens ont essayé de sauver la fille. J’ai été tellement choquée, j’ai été secouée. C’est la fille de quelqu’un.

« J’ai fini de travailler mais je n’arrivais pas à dormir, alors je suis revenu. Je voulais voir si la fille allait bien. »

Il a ajouté que la jeune fille, qui portait un blazer vert, avait l’air de « ne pas vouloir que le garçon s’approche » avant qu’il ne la poignarde avec un couteau, qui était « noir, mince et long d’environ un pied ».

Sa famille s’est précipitée sur les lieux, mais elle est décédée 50 minutes après l’attaque au couteau à 8h30.

Le Sun a contacté eBay pour commentaires.

Le leader communautaire Anthony King a déclaré à ITV : « Si jamais vous saviez à quel point le conflit était insignifiant, et que la vie de cette fille a disparu et que nous devons consoler les enfants – ils sont dévastés.

« Les cris et les pleurs auxquels nous avons dû faire face ce matin – nous ne devrions pas avoir à enterrer nos enfants. »

La pasteur Lorraine Jones, qui a perdu son fils Dwayne Simpson à cause d’un crime au couteau, a qualifié la situation d’« état d’urgence ».

S’exprimant sur Sky News, elle a déclaré : « Nous avons besoin d’aide pour pouvoir nous occuper de ceux qui sont les plus vulnérables – sinon nos vies sont toutes en danger ».