Une enquête britannique demande instamment des paiements immédiats aux victimes de sang contaminé

LONDRES (AP) – Le chef d’une enquête sur un scandale de sang contaminé qui a tué 2 400 personnes en Grande-Bretagne a exhorté le gouvernement à verser immédiatement aux survivants et aux partenaires endeuillés au moins 100 000 livres (120 000 dollars) chacun en compensation.

Le gouvernement a déclaré samedi qu’il examinerait la recommandation “avec la plus grande urgence”.

Des milliers d’hémophiles et d’autres patients hospitalisés ont été infectés par le VIH ou l’hépatite C dans les années 1970 et 1980 par des produits sanguins contaminés, en grande partie importés des États-Unis. La situation a été qualifiée de pire catastrophe thérapeutique de l’histoire du système de santé britannique.

Brian Langstaff, un juge à la retraite qui préside l’enquête, a déclaré vendredi que les paiements aux plus de 2 000 partenaires et survivants ne devraient pas attendre la fin de son enquête de longue haleine en raison des “profondes souffrances physiques et mentales” causées par la tragédie. .

Le sang contaminé était lié à la fourniture d’un agent de coagulation appelé facteur VIII, que les services de santé britanniques ont acheté aux États-Unis. Une partie du plasma utilisé pour fabriquer les produits sanguins a été attribuée à des donneurs à haut risque, y compris des détenus, qui étaient payés pour donner échantillons de sang.

Après des années de campagne des victimes, une enquête a été ouverte en 2019. Un rapport final est attendu l’année prochaine.

Trois anciens secrétaires britanniques à la santé – Andy Burnham du Labour et les conservateurs Jeremy Hunt et Matt Hancock – ont exhorté le gouvernement à tenir compte de la recommandation de Langstaff.

“Les gouvernements successifs, dont je faisais partie, n’ont pas agi aussi rapidement qu’ils auraient dû le faire, et nous devons reconnaître cela comme une terrible, terrible injustice”, a déclaré Hunt.

The Associated Press