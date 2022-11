Une enquête australienne demande si maman a étouffé ses 4 enfants

CANBERRA, Australie (AP) – Une enquête australienne a commencé lundi à déterminer si une femme condamnée il y a plus de dix ans pour avoir étouffé à mort ses quatre enfants pourrait être innocente.

L’enquête du juge en chef à la retraite de la Cour suprême de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Tom Bathurst, est la deuxième enquête judiciaire sur les condamnations de Kathleen Folbigg en 2003 et reflète les progrès de la science génétique qui ajoutent du poids à son argument selon lequel ses enfants sont morts de causes naturelles.

La première enquête menée par le juge en chef du tribunal de district à la retraite Reginald Blanch a conclu en 2019 qu’il n’y avait aucun doute raisonnable que Folbigg, maintenant âgée de 55 ans, avait assassiné ses enfants Sarah, Laura et Patrick et était coupable de l’homicide involontaire coupable de son premier-né, Caleb.

Le début de la nouvelle enquête à Sydney se concentre sur une variante génétique CALM2 rare présente chez les deux filles. La recherche sur la variante publiée l’année dernière, après le rapport de Blanch, a révélé qu’elle pourrait provoquer des arythmies cardiaques et une mort subite chez les jeunes enfants, a déclaré l’avocate assistant à l’enquête, Sophie Callan, au début de l’audience.

“La question centrale a toujours été de savoir si Mme Folbigg a causé la mort d’un ou plusieurs de ses quatre enfants ou s’ils sont morts de causes naturelles”, a déclaré Callan.

Alors que 22 experts médicaux avaient témoigné lors de son procès en 2003, de nombreux experts dans divers domaines médicaux et scientifiques ont depuis fourni des rapports à l’appui du cas de Folbigg.

“Ce caucus de preuves médicales et scientifiques est important et domine l’examen des convictions de Mme Folbigg”, a déclaré Callan.

“Cependant, ce n’est pas la seule source de preuves pertinente à la question de sa culpabilité. Une autre catégorie importante de preuves était les journaux intimes et les journaux qu’elle tenait du vivant des enfants », a ajouté Callan.

Une deuxième phase de l’enquête qui débute en février se concentrera sur les laiteries que les procureurs de son procès ont présentées comme “une analyse intime, personnelle et exacte de ce qu’elle pensait” lorsqu’elle les a écrites, a déclaré Callan.

Les procureurs “ont caractérisé certaines entrées de ses journaux, en particulier en combinaison, comme des aveux de culpabilité, suggérant que les journaux étaient la preuve la plus solide que vous puissiez avoir pour que Mme Folbigg ait assassiné ses quatre enfants”, a déclaré Callan.

Caleb est né en 1989 et est décédé 19 jours plus tard dans ce qu’un jury a déterminé comme le moindre crime d’homicide involontaire. Son deuxième enfant, Patrick, avait 8 mois lorsqu’il est décédé en 1991. Deux ans plus tard, Sarah est décédée à 10 mois. En 1999, le quatrième enfant de Folbigg, Laura, est décédé à 19 mois.

Les procureurs ont déclaré à son jury que le nombre de similitudes entre les décès faisait de la coïncidence une explication improbable.

Les similitudes comprenaient que tous sont morts de manière inattendue avant l’âge de 2 ans. Folbigg était le seul à la maison ou éveillé lorsque les enfants sont morts et ils étaient toujours encore chauds au toucher. Elle vivait à l’époque avec son ancien mari Craig Folbigg.

À trois reprises, elle a déclaré avoir découvert les décès lors d’allers aux toilettes et une fois en vérifiant le bien-être d’un enfant.

Sauf dans le cas de Laura, Folbigg ne les a jamais aidés, a déclaré Callan.

Les procureurs ont proposé au jury trois options : les enfants sont morts de causes naturelles identifiées, de causes naturelles non identifiées ou d’étouffement délibéré par leur mère.

Certains experts médicaux qui ont témoigné lors de son procès ont cité la loi de Meadow, une approche du syndrome de mort subite du nourrisson, ou SMSN, du nom du pédiatre britannique Samuel Roy Meadow.

Comme Callan a décrit la théorie, le premier décès inattendu d’un enfant dans une famille peut être attribué au SMSN, un second doit être étiqueté indéterminé et un troisième doit être considéré comme un homicide jusqu’à preuve du contraire.

Callan a déclaré que le raisonnement avait été largement discrédité et a exhorté Bathurst à rejeter toute preuve d’expert reposant sur ce raisonnement.

“Cela pourrait être décrit comme non scientifique et, dans un contexte juridique, totalement incompatible avec l’accusation mettant à nu la charge de la preuve et le droit de l’accusé à la présomption d’innocence”, a déclaré Callan.

Folbigg purge une peine de 30 ans de prison qui expirera en 2033. Elle deviendra éligible à la libération conditionnelle en 2028.

Le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Mark Speakman, a ordonné la nouvelle enquête en mai lorsqu’il a rejeté la demande de grâce de Folbigg.

Cette pétition était “basée sur des preuves positives significatives de causes naturelles de décès” et signée par 90 scientifiques, médecins et professionnels apparentés.

Si Bathurst trouve un doute raisonnable sur la culpabilité de Folbigg, il peut faire rapport à la Cour d’appel pénale qui pourrait envisager d’écraser ses condamnations.

Rod McGuirk, l’Associated Press