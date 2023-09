Une enquête auprès des entreprises révèle que les propriétaires retardent les tâches de transformation

Les propriétaires doivent remplacer leurs toilettes par des options de bien-être, mais beaucoup retardent le défi. … [+] commence. Genesis Houses NW (c) Houzz

Il existe un grand intérêt de la part des propriétaires américains à rendre leurs zones de vie plus saines, plus sûres et plus résilientes, mais beaucoup retardent le lancement de projets basés sur une plateforme d’amélioration de l’espace. Houzz dans sa dernière enquête.

« Un propriétaire sur sept a suspendu son projet de rénovation de maison (15 %) », selon les résultats de son enquête en ligne publiée le 6 septembre. « Confrontés à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, de nombreux propriétaires ont été contraints de réévaluer leur budget. potentiel de poursuivre des améliorations rapides », a commenté l’économiste du groupe Marine Sargsyan dans le résumé de l’enquête.

Composants contributifs

De nombreux propriétaires préfèrent la rénovation de leur maison au transfert, selon l’enquête, près des deux tiers des personnes interrogées préférant rester sur place plutôt que d’acheter une maison plus moderne qui correspond à leurs souhaits (63 %). Rénover est plus abordable et offre un meilleur retour sur investissement (22 % et 21 %, respectivement), ont partagé les personnes interrogées, et le fait d’être assujetti à des taux hypothécaires bien inférieurs à ceux actuellement disponibles a influencé près d’un cinquième des personnes interrogées (19 %).

Pour les propriétaires qui ont le temps – par exemple, ceux qui n’ont pas à faire face à un besoin urgent comme inclure des options adaptées aux fauteuils roulants après un dommage soudain et permanent – ​​s’attendre à des taux d’emprunt qui montent en flèche sur les prêts d’amélioration de l’immobilier et les produits inflationnistes d’amélioration de l’immobilier deviennent les deux. faisable et attrayant.

Le côté positif du retard

Sargsyan a souligné : « Alors que les propriétaires choisissent de conserver leurs vieilles maisons plutôt que de déménager, ils se tournent vers les professionnels pour obtenir de l’aide avec les réparations nécessaires et les initiatives discrétionnaires qui améliorent leur qualité de vie. Beaucoup de ces dirigeants sont exceptionnellement occupés, avec des listes d’attente de plusieurs mois pour s’attaquer aux nouveaux acheteurs.

« Près de la moitié des projets prévus pour 2023 ont un budget supérieur à 30 000 $ (48 %), et un projet sur cinq a un budget de 100 000 $ ou plus (21 %) », rapporte l’enquête. Il s’agit de sommes considérables, que des taux d’emprunt excessifs et des erreurs de bricolage pourraient rendre encore plus pénibles sur le plan économique.

Les cuisines et les toilettes, en particulier, nécessitent généralement plusieurs équipements domestiques, notamment le débit d’air, l’électricité et la plomberie. Ceux-ci sont souvent avancés, contiennent des codes de construction à jour, affectent la valeur de revente (et la sécurité) et ne sont pas nécessairement adaptés aux débutants.

Parmi les propriétaires qui ont déjà réalisé leurs efforts cette année, 45 % ont signalé des difficultés majeures pour trouver les professionnels appropriés, selon l’enquête. Prêt à relever un défi, il est possible pour les propriétaires de sécuriser les services de leurs entrepreneurs et concepteurs de premier choix.

Trouver des cadres ayant une expertise dans la conception d’espaces ou de projets accessibles pour ceux qui souffrent de problèmes cognitifs, de neurodivergence ou de réactions et sensibilités allergiques rend la recherche plus difficile, plus longue et probablement plus coûteuse.

Tâches potentielles de bien-être

Quels types d’options ces initiatives différées pourraient-elles incarner ? Selon de nombreuses recherches sur les modèles d’affiliation commerciale, les propriétaires souhaitant rester dans leur maison plutôt que de déménager choisissent d’améliorer la sécurité des toilettes avec des entrées de bain sans barrière, des bancs intégrés, des têtes portatives permettant une douche assise et une meilleure air. flux pour prévenir la moisissure. Ils améliorent la santé dans ces zones avec des douches à vapeur et des saunas, tous deux de plus en plus populaires, ainsi que des performances de bidet pour leurs tourbières. Les initiatives en matière de santé et de sécurité dans la cuisine incluent le choix de tables de cuisson et de cuisinières à induction plutôt qu’au combustible, un flux d’air de cuisson amélioré pour améliorer la qualité de l’air intérieur et des comptoirs en quartz et en porcelaine non poreux. Les initiatives de résilience incluent l’inclusion du stockage par batterie, les systèmes photovoltaïques et le choix de revêtements de sol, de lambris, de toiture et de revêtement extérieur en porcelaine.