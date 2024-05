Dans notre enquête critique sur les meilleurs films du Festival de Cannes chaque année, il est fréquent que les critiques interrogés par IndieWire soient en désaccord avec les récompenses décernées par le jury du festival lui-même. Ce n’est pas le cas à Cannes 2024. Les meilleurs films du festival, sélectionnés par 55 critiques représentant les cinq continents, sont arrivés en tête de notre sondage « Anora » de Sean Baker, qui a bien sûr également remporté la Palme d’Or.

L’année dernière, « La Zone d’intérêt » de Jonathan Glazer était en tête de notre sondage, à la différence de la Palme d’Or attribuée à « Anatomie d’une chute » de Justine Triet. Il faut dire que l’enthousiasme des électeurs pour notre sondage pour « La Zone d’intérêt » était encore plus fort : il a reçu près de la moitié des votes pour le meilleur film. « Anora », qui met en vedette Mikey Madison, a reçu cette fois environ un quart des votes globaux pour le meilleur film (13 votes sur 55 critiques), avec « La graine de la figue sacrée » de Mohammad Rasoulof à seulement deux voix de l’égalité. . « All We Imagine as Light » de Payal Kapadia et « Emilia Perez » de Jacques Audiard ont chacun recueilli neuf voix, les plaçant à égalité à la troisième place.

« Grand Tour » de Miguel Gomes et « The Substance » de Coralie Fargeat ont complété le groupe de tête du meilleur film et ont remporté d’autres honneurs ailleurs.

Curieusement, « The Substance » n’a même pas été classé dans notre catégorie du meilleur scénario, même s’il a remporté le prix du meilleur scénario du jury du festival lors de la cérémonie de clôture de Cannes. Au lieu de cela, Sean Baker est arrivé en tête du meilleur scénario et du meilleur réalisateur dans notre sondage, ainsi que du meilleur film, Fargeat arrivant en deuxième position pour le meilleur réalisateur. Son imagination macabre sur la politique de la célébrité, de la beauté et de la jeunesse a été saluée pour son style et son brio inoubliable.

« La Graine de la figue sacrée » de Rasoulof est également arrivé deuxième dans la catégorie du meilleur scénario, bien qu’il soit absent de la reconnaissance du meilleur réalisateur. C’est un phénomène intrigant que nous avons observé dans ce sondage au fil des années : les critiques qui votent sont très capables de distinguer un scénario des autres qualités formelles d’un film. Par conséquent, le scénario de Gabriel Sherman pour « The Apprentice » apparaît ici sur la liste des meilleurs scénarios, alors que le film lui-même n’apparaît dans aucune autre catégorie.

Le nombre inhabituellement élevé d’égalités cette fois-ci témoigne d’un manque relatif de consensus dans les catégories ci-dessous, au moins une fois que l’on regarde au-delà de « Anora » et « La graine de la figue sacrée ».

Aussi, l’année dernière, pour la première fois, IndieWire a demandé aux critiques de choisir le meilleur premier film à Cannes. En 2023, ils ont choisi « Banel and Adama » de Ramata-Toulaye Sy et « How to Have Sex » de Molly Manning Walker. Cette fois-ci, ce fut un immense succès pour « Armand » de Halfdan Ullmann Tøndel, avec Renate Reinsve.

Voir les résultats complets ci-dessous. Pour en savoir plus sur la couverture cannoise d’IndieWire, cliquez ici.

Meilleur film

1. «Anora», Sean Baker

2. «La graine de la figue sacrée», Mohammad Rasoulof

(égalité) 3. «Tout ce que nous imaginons comme lumière», Payal Kapadia

(égalité) 3. « Emilia Perez », Jacques Audiard

(égalité) 5. « Grand Tour », Miguel Gomes

(égalité) 5. «La Substance», Coralie Fargeat

Meilleur scénario

1. «Anora», Sean Baker

2. «La graine de la figue sacrée», Mohammad Rasoulof

(égalité) 3. «Tout ce que nous imaginons comme lumière», Payal Kapadia

(égalité) 3. «L’apprenti», Gabriel Sherman

(égalité) 3. «Grand Tour», Telmo Churro, Maureen Fazendeiro, Miguel Gomes, Mariana Ricardo

(égalité) 3. « Types de gentillesse », Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou

Meilleur réalisateur

1. «Anora», Sean Baker

2. «La substance», Coralie Fargeat

(égalité) 3. « Emilia Perez », Jacques Audiard

(égalité) 3. « Grand Tour », Miguel Gomes

Meilleur premier film

« Armand », Halfdan Ullmann Tøndel

Cliquez sur la page suivante pour voir une liste des critiques qui ont voté.

Continuer la lecture: Les meilleurs films du Festival de Cannes 2024, selon 55 critiques

Suivant »