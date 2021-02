Des élèves de Nairobi, au Kenya, se rendent à pied à l’école après la réouverture en janvier d’un système scolaire national fermé depuis mars 2020. | Simon Maina / AFP via Getty Images

La pandémie pousse les familles du monde en développement dans la pauvreté et la faim.

Même dans les pays les plus riches du monde, la pandémie a dévasté des millions de personnes. De nombreuses familles sont en retard sur le loyer et risquent d’être expulsées; les files d’attente dans les banques alimentaires sont à des niveaux records; la santé mentale est en crise.

Les pays en développement ont été confrontés aux mêmes défis avec beaucoup moins de ressources pour les absorber. Comment leurs gens s’en sont-ils tirés? Il y a eu de nombreuses tentatives pour modéliser ou estimer la réponse, mais ce n’est pas une chose facile à faire. La récession économique mondiale induite par Covid-19 est différente des récessions passées. Certaines industries (comme le tourisme) ont été entièrement anéanties, tandis que d’autres se portent bien. Dans les pays en développement, la plupart des gens travaillent dans des économies informelles difficiles à mesurer pour le gouvernement. Pour de nombreux pays, nous ne disposons que de données agrégées sur la consommation et le revenu, ce qui est difficile à utiliser pour comprendre les changements dans la vie quotidienne des ménages pauvres.

Un nouveau document vise à résoudre ce problème de la manière la plus directe possible – en sondant des dizaines de milliers de personnes dans les pays en développement pour savoir à quoi ressemble Covid-19 pour eux. L’article, rédigé par Edward Miguel de l’UC Berkeley et l’UC Berkeley et Dennis Egger de la Banque mondiale avec plus d’une douzaine de coauteurs, a été publié vendredi dans Progrès scientifiques, nous donne une nouvelle fenêtre sur ce que cela a été de vivre en 2020 au Bangladesh, au Burkina Faso, en Colombie, au Ghana, au Kenya, au Népal, aux Philippines, au Rwanda et en Sierra Leone.

En bref: ça a été horrible.

À travers le 16 zones étudiées (dans certains pays, plusieurs zones ont été étudiées), une médiane de 70 pour cent des ménages a signalé une baisse de revenu. Quarante-cinq pour cent ont été forcés de manquer ou de réduire les repas. Seulement 11 pour cent ont pu accéder à des secours de toute nature de la part des gouvernements ou des ONG, et dans certaines communautés, il était de zéro pour cent. Les mesures de l’activité économique comme le revenu des entreprises suggèrent que dans certaines régions, il a chuté de moitié.

«Nous constatons que le choc économique dans ces pays – où la plupart des gens dépendent de la main-d’œuvre occasionnelle pour gagner suffisamment pour nourrir leur famille – conduit à des privations qui semblent susceptibles de générer une morbidité, une mortalité et d’autres conséquences néfastes à plus long terme. L’article conclut, citant des recherches qui révèlent que les enfants nés en période de faim massive ont des conséquences négatives à vie.

Cette recherche s’ajoute à un nombre croissant de recherches avec une conclusion déprimante: 2020 a marqué des années de progrès dans la lutte contre la pauvreté mondiale, replongeant de nombreuses communautés pauvres dans l’insécurité alimentaire et des revenus extrêmement bas. En parlant à des milliers de personnes au téléphone, l’étude ajoute plus de détails sur ce à quoi ressemble cet impact global dans les ménages individuels.

Alors que la pandémie entre dans sa deuxième année, la prévention de la famine massive dans les zones touchées devrait être une priorité d’aide cruciale – sinon nous verrons probablement les effets d’entraînement de la pandémie suivre les enfants affamés d’aujourd’hui tout au long de leur vie.

L’enquête menée auprès de milliers de personnes dans les pays en développement, a expliqué

Les données dans le Progrès scientifiques le papier a été recueilli par sondage téléphonique. Dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure où les chercheurs ont concentré leurs efforts, les téléphones portables sont quasi omniprésents; même les familles pauvres en ont un. Pourtant, la composition aléatoire des numéros de téléphone, comme cela a été fait pour sept des 16 les échantillons qui vont dans le papier, vont biaiser l’enquête vers les aisés; pour réduire cet effet, les neuf autres échantillons ont été prélevés sur des populations dans des études antérieures, y compris «les travailleurs du secteur formel et informel, les ouvriers agricoles, les petites entreprises, les réfugiés, les migrants et leurs familles».

À partir d’avril 2020, les chercheurs ont demandé comment les ménages étaient affectés par Covid-19 et les effets économiques des perturbations mondiales qu’elle a provoquées.

Même dès avril, les choses allaient déjà mal: «48% des ménages ruraux kényans, 69% des ménages agricoles sans terre au Bangladesh et 87% des ménages ruraux de la Sierra Leone ont été contraints de manquer des repas ou de réduire la taille des portions pour faire face à la crise », constate le journal, qui est un taux d’insécurité alimentaire beaucoup plus élevé que celui typique dans la région – une augmentation de 38 pour cent des adultes manquant de repas et une augmentation de 69% pour les enfants au Kenya, par exemple. Dans les zones rurales du Kenya, où des enquêtes plus approfondies ont été menées, il existe également des signes d’une augmentation de la violence à l’égard des femmes et des enfants, même si l’échantillon était trop petit pour tirer des conclusions sûres.

Les effets variaient considérablement selon les pays et les populations d’un pays. Dans certaines communautés, à peine 11 pour cent des personnes ont signalé une baisse de leurs revenus; dans certains, 87% l’ont fait. Mais nulle part n’a été indemne, et dans la communauté moyenne, les méfaits de la pandémie étaient généralisés et graves.

La partie la plus effrayante? Lorsque la pandémie sera terminée, ces effets seront probablement persister. Premièrement, de nombreux ménages qui souffrent de la faim dépensent ou vendent tous leurs actifs pour se nourrir. Cela signifie que lorsque la pandémie prendra fin, ils auront perdu des années ou des décennies d’actifs et des investissements dans leur propre productivité, comme les voitures et des outils pour l’agriculture.

En outre, des recherches ont montré que les famines et les perturbations économiques «suivaient» les enfants qui étaient privés de nourriture in utero et dans la petite enfance pendant toute leur vie. Ces enfants deviennent moins en santé, terminent moins d’école et gagnent moins d’argent. «En conséquence, pour les PRFI [lower- and middle-income countries], la crise économique précipitée par le COVID-19 peut devenir autant un désastre de santé publique et de société que la pandémie elle-même », affirme le journal.

Il n’est pas trop tard pour faire quoi que ce soit; L’aide pourrait désormais faire beaucoup pour réduire l’insécurité alimentaire et garantir que les populations dans les détroits les plus extrêmes obtiennent les ressources dont elles ont besoin. Malheureusement, les ONG et les organisations humanitaires sont surchargées et fortement contraintes par les craintes de propagation du virus par le biais de programmes d’aide directe. Donner de l’argent aux gens fonctionne mieux et, bien sûr, mettre fin à la pandémie grâce à un programme mondial de vaccination fonctionnera mieux – même si l’aide sera toujours indispensable pour restaurer les économies et les actifs dépensés alors que les familles meurent de faim.

Le tableau brossé par les enquêtes auprès des ménages n’est pas trop différent de celui qui semblait probable, compte tenu de ce que nous savions déjà sur les effondrements de l’activité économique. Mais nous ne devons pas laisser le fait que ces résultats ne sont pas inattendus conduire à une négligence politique. Le nombre de morts de cette pandémie devrait inclure non seulement ceux qui sont morts du virus, mais aussi ceux qui sont morts de faim alors que le monde l’a combattu – et ce nombre de morts, comme le nombre de décès dus au virus, peut être inversé par des moyens décisifs. , action coordonnée.