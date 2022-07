Une enquête au Texas cite des “échecs systémiques”, un manque de leadership dans la fusillade de l’école d’Uvalde

Une enquête des législateurs du Texas sur la fusillade à l’école d’Uvalde qui a fait 21 morts a accusé les “échecs systémiques” d’avoir contribué au nombre de morts.

Le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a déclaré que le chef de la politique municipale par intérim en service le jour de la fusillade avait été mis en congé administratif.

Une enquête des législateurs du Texas sur la fusillade à l’école d’Uvalde qui a fait 21 morts a accusé les “échecs systémiques” et le manque de leadership d’avoir contribué au nombre de morts, selon un rapport publié dimanche.

L’enquête du comité de la Chambre des représentants du Texas a marqué la tentative la plus exhaustive à ce jour pour déterminer pourquoi il a fallu plus d’une heure à la police et à d’autres agents pour affronter et tuer le tireur de 18 ans à la Robb Elementary School le 24 mai.

L’essentiel, selon le rapport, est que “les forces de l’ordre n’ont pas suivi leur formation de tireur actif et n’ont pas donné la priorité au sauvetage de la vie de victimes innocentes plutôt qu’à leur propre sécurité”.

Le rapport de 77 pages indique que 376 agents des forces de l’ordre se sont précipités à l’école dans une scène chaotique marquée par un manque de leadership clair et une urgence suffisante.

Le rapport indiquait :

À part l’agresseur, le Comité n’a trouvé aucun « méchant » au cours de son enquête. »

“Le manque de leadership aurait pu contribuer à la perte de vie, car les victimes blessées ont attendu plus d’une heure pour obtenir de l’aide, et l’agresseur a continué à tirer sporadiquement avec son arme.”

Le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que la ville avait placé le lieutenant Mariano Pargas, qui était le chef par intérim de la politique municipale le jour de la fusillade, en congé administratif.

Pargas n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

McLaughlin a également publié dimanche des images de caméras corporelles de certains des policiers de la ville qui ont répondu à la fusillade, ce qui a montré la confusion et le chaos de la scène.

Lacunes et échecs

Le rapport a révélé plusieurs échecs à l’école, notant la clôture extérieure de cinq pieds de haut autour de l’école qui ne pouvait pas empêcher le tireur. Il y avait aussi une “culture regrettable de non-conformité par le personnel scolaire” lorsqu’il s’agissait de laisser les portes extérieures et intérieures déverrouillées ou maintenues ouvertes. Le tireur est entré facilement dans l’école par une porte non verrouillée.

Le rapport a également révélé que sur les quelque 142 coups que l’agresseur a tirés à l’intérieur du bâtiment, il était “presque certain” qu’environ 100 de ces coups ont été tirés avant qu’un officier n’entre dans l’école.

Le rapport décrit “les lacunes et les échecs du district scolaire indépendant consolidé d’Uvalde et de divers organismes et agents d’application de la loi” et “une approche globalement nonchalante” des autorités.

Cela pourrait s’expliquer en partie par des problèmes de communication.

Les enfants à l’intérieur des salles de classe où le meurtre a eu lieu ont appelé le 911 et ont demandé de l’aide, mais le rapport indique que personne ne s’est assuré que les intervenants prenant des décisions clés à l’intérieur du bâtiment étaient au courant de ces appels d’urgence ou “ont reçu des informations selon lesquelles les élèves et les enseignants avaient survécu à la première salve de fusillade.”

Le rapport indiquait :

Personne aux commandes n’a analysé ces informations pour reconnaître que l’agresseur empêchait les victimes gravement blessées d’obtenir des soins médicaux.

Appels à rendre des comptes

Le rapport a également révélé qu’il y avait une “vigilance détendue” sur le campus de l’école en raison de la fréquence des alertes de sécurité émises à la suite d’affrontements entre la police à proximité et des trafiquants d’êtres humains transportant des immigrants illégaux.

Une vidéo publiée la semaine dernière par le journal Austin American-Statesman a montré que la police s’était cachée dans un couloir pendant 77 minutes avant de prendre d’assaut les deux salles de classe jointes et d’échanger des coups de feu avec le tireur.

Les autorités ont déclaré en mai que des enfants frénétiques à l’intérieur des salles de classe avaient appelé le 911 au moins six fois pendant que les agents attendaient dans le couloir.

Le représentant Dustin Burrows, un républicain qui dirigeait le comité, a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche que le but de l’enquête était de fournir une base de faits afin que les législateurs puissent apporter de futurs changements de politique pour rendre les écoles plus sûres.

Burrows a déclaré que la portée de l’enquête des législateurs n’a pas approfondi exactement ce que les agents individuels sur les lieux savaient et quand – cela devrait être laissé aux agences individuelles à découvrir.

“Si quelqu’un n’a pas exercé sa formation, si quelqu’un savait qu’il y avait des victimes tuées ou mourantes et qu’il n’en faisait pas plus, je pense que ces agences devront trouver des comptes à rendre à ces officiers”, a déclaré Burrows.