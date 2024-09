Une enquête antidopage pourrait-elle priver Salt Lake City des Jeux olympiques de 2034 ? Le président du CIO dit que c’est peu probable

PARK CITY, Utah– Lors de sa première visite en Utah depuis attribuant à Salt Lake City les Jeux d’hiver de 2034le président du Comité international olympique a cherché à apaiser les craintes que la ville ne perde son deuxième Jeux olympiques si les organisateurs ne respectent pas l’accord visant à jouer le rôle de pacificateur entre les autorités antidopage.

Thomas Bach samedi, il a minimisé la gravité d’un clause de résiliation Le CIO a inséré en juillet dans le contrat d’accueil de Salt Lake City une menace d’annulation des Jeux de 2034 si le gouvernement américain ne respecte pas « l’autorité suprême » de l’Agence mondiale antidopage.

Les responsables olympiques ont également obtenu des politiciens de l’Utah et des dirigeants olympiques américains l’assurance qu’ils exhorteraient le gouvernement fédéral à renoncer à une enquête sur une suspicion de dopage.

Les dirigeants de la candidature de l’Utah, déjà à Paris pour la cérémonie de signature, ont accepté en toute hâte les conditions du CIO pour éviter de retarder la annonce très attendue.

Bach a qualifié le texte du contrat samedi de démonstration de la confiance du CIO dans le fait que l’agence antidopage américaine s’alignera sur l’AMA. Il a laissé entendre que l’AMA, et non le comité olympique, serait responsable dans le cas improbable où Salt Lake City perdrait les Jeux d’hiver.

« Cette clause est un conseil à nos amis de Salt Lake selon lequel un tiers pourrait prendre une décision qui pourrait avoir un impact sur notre partenariat », a déclaré Bach.

Les tensions se sont accrues entre l’AMA et son homologue américain à mesure que le gouvernement américain a décidé de le faire. s’est donné une plus grande autorité pour réprimer les programmes de dopage lors d’événements internationaux impliquant des athlètes américains. Les responsables américains ont utilisé ce pouvoir pour enquêter sur l’AMA elle-même après que le régulateur mondial a refusé de pénaliser près de deux douzaines de personnes. nageurs chinois qui a été testé positif aux médicaments améliorant la performance aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Avec son contrat courbe, le CIO a tenté d’utiliser son peu d’influence pour garantir que l’AMA serait la principale autorité en matière de cas de dopage dans les sports olympiques lorsque les États-Unis accueilleront les Jeux en 2028 et 2034.

L’empressement de Salt Lake City à devenir un hôte régulier – et à faire partie d’une éventuelle rotation permanente des villes olympiques d’hiver – est une bouée de sauvetage pour le CIO alors que changement climatique et les coûts opérationnels élevés ont réduit le nombre de villes désireuses et capables d’accueillir les Jeux d’hiver. La capitale de l’Utah était la seule candidate pour 2034 après que les responsables olympiques l’ont donné droits de négociation exclusifs l’année dernière.

Les dirigeants de la candidature de l’Utah devraient avoir le dessus, alors pourquoi ont-ils accepté les demandes du CIO ?

Gene Sykes, président du Comité olympique et paralympique américain, a déclaré qu’il ne considérait pas la modification tardive du contrat hôte comme une tactique musclée, mais plutôt comme un « accommodement raisonnable » qui a assuré la candidature pour l’Utah et l’a amené au pays hôte. table comme médiateur entre les agences.

Il espère que le résultat final sera un système antidopage plus fort pour tous.

« Cela aurait été incroyablement perturbant si les Jeux n’avaient pas été attribués à ce moment-là », a déclaré Sykes à l’Associated Press. « Il y avait 150 personnes dans la délégation de l’Utah qui s’étaient rendues à Paris dans le seul but d’être là lors de l’attribution des Jeux. Cela a donc permis que cela se produise d’une manière dont nous sommes toujours très convaincus que cela ne fait pas courir à l’Utah un risque réel de perdre les Jeux.

« Le CIO ne veut absolument pas perdre l’Utah en 2034 », a-t-il ajouté.

Sykes participe aux efforts visant à réduire les tensions entre l’AMA et l’Agence antidopage américaine, tout en veillant à ce que les États-Unis restent fermes dans leur engagement envers le système antidopage mondial administré par l’AMA.

Le propre directeur de la politique nationale de contrôle des drogues à la Maison Blanche, Rahul Gupta, siège au comité exécutif de l’AMA, mais l’agence mondiale a tenté ce mois-ci d’interdire à Gupta de participer à des réunions sur le cas des nageurs chinois.

Pour Fraser Bullock, président-directeur général du comité de candidature de Salt Lake City, aucune friction entre les régulateurs et les représentants du gouvernement ne s’est fait sentir au niveau local. Son amitié de plusieurs décennies avec Bach et d’autres dirigeants olympiques en visite était pleinement visible samedi alors qu’il leur faisait visiter le parc olympique de l’Utah à Park City.

« Il n’y a pas de tension, juste de l’enthousiasme pour l’avenir des Jeux, les merveilleux sites et les habitants de l’Utah », a déclaré Bullock à l’AP. « Nous sommes à 100 %. »