Une enquête américaine rapporte qu’elle a tué un civil lors d’une récente frappe en Syrie

QORQANYA, Syrie – L’armée américaine enquête sur des informations selon lesquelles elle aurait tué un civil lors d’une récente frappe dans le nord-ouest de la Syrie qui visait un haut responsable d’Al-Qaïda, a déclaré mardi un responsable militaire dans un communiqué. Des proches et des voisins d’un homme de 60 ans tué lors de la frappe du 3 mai dans le village de Qorqanya, une zone rurale du nord de la province d’Idlib, ont déclaré à l’Associated Press qu’il était un agriculteur qui élevait des moutons, des poulets et du bétail et n’avait pas participation à des groupes armés.

Dans une première déclaration publiée le jour de la frappe, le Commandement central américain, ou CENTCOM, a déclaré que ses forces avaient « mené une frappe unilatérale… ciblant un haut dirigeant d’Al-Qaïda ». Il n’a pas fourni d’autres détails.

Le major John Moore, porte-parole du CENTCOM, a déclaré mardi que les forces américaines « sont en train de confirmer l’identité de l’individu tué dans l’attaque ».

« Nous sommes au courant des allégations d’une victime civile et le résultat du processus de confirmation indiquera si une enquête plus approfondie est nécessaire et comment elle doit se dérouler », a-t-il déclaré.

Le groupe local de défense civile du nord-ouest de la Syrie, connu sous le nom de Casques blancs, a déclaré dans un communiqué qu’il était intervenu sur le site après avoir entendu des bruits d’explosion et a découvert qu’une frappe de drone avait tué Lutfi Hassan Masto, 60 ans, un résident local qui gardait ses moutons à l’époque. Trois des animaux ont également été tués, selon le communiqué.

Le frère de Masto, Mohamed Masto, a déclaré à l’Associated Press que les informations selon lesquelles son frère était impliqué dans al-Qaïda étaient des « mensonges absolus » et que son meurtre était « une injustice et une agression ».

« Il n’a rien à voir avec la révolution. … Il n’avait rien à voir avec le Front Al-Nusra ou avec l’État islamique » ou aucun des autres groupes armés impliqués dans le soulèvement de 12 ans en Syrie qui s’est transformé en guerre civile, a déclaré Masto.

Fayad Jamil Raji, un voisin, a déclaré qu’il connaissait Lufti Masto – ou « Abu Hassan », un surnom signifiant « père de Hassan » – depuis de nombreuses années.

« L’homme était un civil. Il avait une ferme avec de la volaille, des vaches et des moutons », a-t-il déclaré.

Moore a déclaré que les missions du CENTCOM sont « méticuleusement planifiées et exécutées pour maximiser le succès et minimiser le risque de dommages collatéraux et de préjudices aux civils ».

Chaque jour, il y a au moins 900 soldats américains en Syrie, ainsi qu’un nombre non divulgué de sous-traitants, qui s’associent aux Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes. Ils sont chargés d’empêcher un retour du groupe État islamique, qui a balayé l’Irak et la Syrie en 2014, prenant le contrôle de vastes étendues de territoire, et parfois aussi cibler d’autres groupes militants.

En avril, CENTCOM a annoncé avoir participé à 35 missions en Irak et en Syrie, tuant 13 membres présumés de l’EI et en arrêtant 28.