Selon l’enquête, pas moins de 243 membres du clergé et des laïcs ont été identifiés comme agresseurs de mineurs, avec environ 50% des incidents – entre 1946 et 2018 – impliquant des violences sexuelles et 55% impliquant des enfants de moins de 14 ans. 300 victimes – la majorité des hommes et abusées avant 1975 – ont également été identifiées.

