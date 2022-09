Le département de la santé du comté de McHenry a clôturé une enquête en ligne cherchant des informations auprès des convives qui ont mangé ou commandé au restaurant DC Cobb à McHenry la semaine dernière.

Une épidémie de maladie gastro-intestinale dans le comté de McHenry a été liée à DC Cobb’s, 1204 N. Green St., McHenry, entre le 29 août et mardi.

L’enquête s’est terminée jeudi matin, a déclaré la porte-parole du département, Lindsey Salvatelli.

Maintenant, le département de la santé utilise ces informations reçues des clients pour déterminer la cause et “identifier les personnes présentant des symptômes et des aliments communs”, a déclaré Salvatelli.

Elle a déclaré que le département de la santé s’attend à publier plus d’informations sur l’enquête vendredi.

La direction de DC Cobb a pleinement coopéré à l’enquête, a déclaré Salvatelli.

L’épidémie a été identifiée mardi après que 13 personnes se sont plaintes d’être tombées malades après avoir mangé dans l’établissement, selon le ministère de la Santé.

Il s’agissait du deuxième signalement de maladie d’origine alimentaire ou hydrique au cours des dernières semaines. Il n’est pas clair si les affaires sont liées.

Le département de la santé du comté de McHenry a identifié huit cas de campylobactériose entre le 17 août et le 30 août, selon un communiqué de presse publié plus tôt ce mois-ci.

Ce nombre était quatre fois plus de cas par rapport aux deux semaines précédentes et trois fois le nombre de cas signalés au cours du mois précédent.

La bactérie Campylobacter est la cause la plus fréquente de diarrhée bactérienne aux États-Unis, ont déclaré des responsables de la santé. La bactérie peut provoquer une diarrhée, qui peut être sanglante, ainsi que des crampes, des douleurs abdominales et de la fièvre deux à cinq jours après l’exposition. Des nausées et des vomissements peuvent également survenir, ont déclaré des responsables du département de la santé.

“Les gens peuvent contracter la campylobactériose en mangeant des aliments contaminés, en buvant de l’eau contaminée ou en étant en contact avec des animaux infectés”, indique le communiqué.

Les précautions contre la campylobactériose consistent à ne pas boire de lait non pasteurisé, d’eau de lacs, de rivières et d’étangs, à pratiquer une bonne hygiène des mains, à cuire les viandes crues à la bonne température interne et à utiliser du savon et de l’eau chaude sur les planches à découper, les comptoirs ou les ustensiles pour éviter la contamination croisée, a déclaré le ministère de la Santé.