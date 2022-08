Une enquête a été ouverte sur la fusillade de la police de Denver qui a blessé 6 personnes

DENVER (AP) – Le procureur de district de Denver a déclaré qu’il ouvrait une enquête du grand jury sur les actions de trois policiers qui ont blessé six passants en tirant sur un suspect armé dans une zone de vie nocturne bondée du centre-ville de Denver le mois dernier.

Les officiers avaient déjà été placés en congé administratif dans l’attente d’une enquête interne distincte sur la fusillade du 17 juillet, qui s’est produite alors que des dizaines de clients quittaient des bars qui fermaient pour la nuit dans le quartier Lower Downtown de la ville.

“L’intérêt du public pour cet incident de tir particulier est naturellement élevé”, a déclaré le procureur de district Beth McCann dans un communiqué annonçant la nouvelle enquête mardi. “Pour que la communauté ait confiance dans le résultat de cet incident, il est important que des membres indépendants de la communauté examinent les faits, les preuves et la loi pour déterminer si ces agents doivent être inculpés au pénal.”

La police a déclaré que les trois officiers, dont les noms n’ont pas été rendus publics, avaient tiré sept fois lors de la confrontation avec le suspect Jordan Waddy, qui, selon la police, était armé. Les coups de feu ont éclaté alors qu’un groupe de fêtards à proximité quittait un bar et se rassemblait dans un food truck.

Les policiers suivaient Waddy, 21 ans, après l’avoir vu frapper un autre homme lors d’une bagarre, a indiqué la police.

Des images de Bodycam publiées par la police de Denver mardi semblent montrer Waddy tenant un pistolet et le jetant au sol alors que les policiers ouvraient le feu. La police avait précédemment déclaré que Waddy tenait une arme à feu avant la fusillade.

Au moins un officier a tiré sur Waddy alors qu’il faisait face à une foule de personnes rassemblées derrière le suspect, selon les images. Lorsque les coups de feu ont été tirés, la foule s’est dispersée. Certaines personnes sont tombées au sol dans la précipitation pour s’échapper et d’autres se sont cachées derrière le camion de nourriture ou ont rampé à quatre pattes.

Waddy, qui a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a été arrêté, soupçonné de crime menaçant et de possession d’une arme de poing par un ancien délinquant. Les archives judiciaires indiquent qu’il est représenté par un avocat du bureau du défenseur public, qui ne commente pas les affaires.

Six passants ont été blessés et les autorités ont déclaré que tous avaient été soignés à l’hôpital pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Siddhartha Rathod, un avocat représentant les passants blessés, a salué l’enquête annoncée par McCann.

Willis Small IV, 24 ans, a déclaré dans une interview qu’il se trouvait près du food truck lorsqu’il a senti une balle ou un fragment de balle pénétrer son pied gauche. Small a baissé les yeux pour voir un trou dans sa chaussure, a sauté jusqu’à sa voiture et s’est rendu à l’hôpital.

Yekalo Weldehiwet, 26 ans, était à l’extérieur du bar après avoir célébré le 23e anniversaire du frère de son fiancé lorsqu’une balle a brisé un os dans le haut de son bras. Son bras droit est devenu mou, “comme une nouille”, a-t-il dit, et il l’a tenu avec son bras gauche alors qu’il s’éloignait en courant.

Bailey Alexander, 24 ans, qui faisait la queue au food truck avec son petit ami, a déclaré qu’elle avait senti du sang couler sur son corps après qu’une balle ou un fragment de balle lui ait traversé le haut du dos et soit sorti de son bras droit. Le petit ami d’Alexandre l’a tenue par la taille alors qu’ils s’enfuyaient.

S’adressant aux journalistes le mois dernier, le Cmdr. Matt Clark a déclaré que les responsables “sont profondément préoccupés par ceux qui ont été blessés lors de l’incident et s’efforcent de leur fournir toutes les ressources et leur soutien pendant leur guérison”.

___

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Bedayn sur Twitter.

Jesse Bedayn, Associated Press