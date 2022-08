Une enquête a été lancée sur la mort d’une fille de 8 ans, tuée après avoir marché devant une voiture de rallye “alors qu’elle suivait ses parents de l’autre côté de la route”

Une SONDE a été lancée après qu’une fille de 8 ans a été tuée lorsqu’elle a été écrasée par une voiture de rallye alors qu’elle traversait le parcours à grande vitesse après sa mère et son père.

Les premières images montrent l’enfant tragique – nommé localement Vitoria Yasmin – décédé samedi à Madère, au Portugal.

Vitoria Yasmin aurait été tuée par la voiture de rallye au Portugal

Les ambulanciers ont travaillé pour essayer de sauver la vie de la jeune fille

Des images d’horreur montrent le moment où la jeune fille a été frappée devant des foules horrifiées

Les procureurs ont maintenant annoncé qu’ils ouvraient une enquête sur sa mort.

Il a été initialement signalé que la jeune fille avait été frappée après avoir traversé le parcours du rallye pour rejoindre deux autres enfants, dont sa sœur aînée.

Mais il est apparu lundi que ses parents avaient également regardé la course et avaient traversé la route un deuxième plus tôt avec un autre de leurs enfants.

Victoria a ensuite tenté de traverser la route – pensant que la dernière voiture était passée – mais la BMW de Miguel Gouveia est apparue à peine six secondes plus tard.

Une vidéo d’horreur de l’accident montre un groupe de personnes traversant la route avant que la fille ne suive.

La voiture de rallye apparaît alors en hurlant, avant de s’immobiliser dans un nuage de fumée blanche.

Les foules ont crié et regardé dans l’horreur après l’accident alors que les médecins se précipitaient pour essayer de lui sauver la vie.

L’écolière a été transportée d’urgence à l’hôpital après des soins médicaux d’urgence sur les lieux, mais est décédée peu de temps après son arrivée à l’hôpital Dr Nelio Mendonca de Funchal.

La tragédie s’est produite lors de la 63e édition du Madeira Wine Rally, l’événement de course automobile le plus prestigieux et historique de Madère.

Au moins deux personnes supposées être les parents de la fille décédée ont pu être vues traverser la route devant le jeune avant la collision.

Les organisateurs du rallye ont déclaré dans un communiqué: “Nous confirmons avec regret que la jeune impliquée dans un accident n’a pas pu survivre aux blessures qu’elle a subies.

“En ce moment douloureux, nous voudrions adresser nos condoléances à sa famille et à ses amis.”

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a déclaré: “J’adresse mes condoléances à la famille et aux amis qui sont en deuil.”

Les enquêteurs devraient se concentrer sur la question de savoir si les parents de la fille décédée ou les organisateurs du rassemblement ont agi avec négligence.

Plusieurs panneaux ont été installés le long du parcours du rallye interdisant aux spectateurs de traverser pendant la course.

Un policier se serait tenu près de l’endroit où la tragédie s’est produite, mais n’a rien pu faire avant qu’il ne soit trop tard.

Cependant, plusieurs témoins ont déclaré à la presse locale que plusieurs badauds avaient déjà traversé la route avant Vitoria Yasmin et sa famille.

Le Madeira Wine Rally rassemble des milliers de spectateurs sur les routes pour regarder les pilotes s’affronter sur le terrain vallonné et les paysages naturels de l’île.

Il se tient traditionnellement à la fin de l’été, en août ou fin juillet. La première édition a eu lieu en 1959.