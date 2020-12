Une enquête criminelle est en cours après la découverte d’un homme dans le tunnel sous la Manche à pied vers la France.

Un homme a été découvert lundi dernier (21 décembre) et on pense qu’il a traversé le tunnel du côté britannique.

On ne sait actuellement pas pourquoi l’homme, qui serait britannique, a tenté de faire le voyage.

Un porte-parole d’Eurotunnel a déclaré: «Une personne a été détectée à l’intérieur du tunnel sous la Manche et placée en garde à vue par les autorités françaises.

«Comme il y a maintenant une procédure pénale en place, nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage pour le moment.»

Ces dernières années, un certain nombre de tentatives ont été faites des deux côtés du tunnel par des personnes qui voulaient terminer le voyage à pied.

L’obstruction des locomotives ou des voitures sur un chemin de fer est une infraction passible de deux ans de prison maximum en vertu de la Malicious Damages Act 1861.

Un Soudanais qui a parcouru la distance de 50 km depuis la France et qui s’est vu accorder l’asile au Royaume-Uni a été condamné à neuf mois de prison pour entrave en juin 2016.

Abdul Haroun est sorti en liberté malgré sa peine de prison en raison du temps qu’il avait déjà passé en détention.

En avril 2016, deux hommes iraniens ont plaidé coupables du même chef d’accusation, car un tribunal a appris que l’un des hommes avait escaladé une clôture périphérique alors que des trains passaient.

Tous deux ont été condamnés à 14 mois de prison après qu’un juge de la peine ait décrit leurs actions comme le produit «d’un état de désespoir».

Six ans plus tôt, Amer Hassan avait parcouru plus de la moitié du tunnel avant de changer d’avis sur la perspective de vivre en Angleterre et de se rendre à la police.

M. Hassan a été ramené en France où il a été reconnu coupable d’intrusion et a été condamné à une peine de deux ans, avant d’être informé qu’il serait expulsé à sa libération.

On estime que la marche de Folkestone à Calais, qui est très dangereuse en raison de l’effet de vide de la vitesse des trains, prendrait environ 15 heures de marche.

Le Home Office a été contacté pour commentaires.