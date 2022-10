Une enquête a été demandée sur le retour du cabinet de choc de Braverman après son limogeage pour violation de la sécurité

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une enquête doit être menée sur la faille de sécurité qui a déclenché le limogeage de Suella Braverman après son retour choc au cabinet, a été informé Rishi Sunak.

Alors que la colère grandit à propos de la reconduction du ministre de l’Intérieur – le secrétaire du Cabinet étant apparemment «livide» – les travaillistes et les libéraux démocrates ont exigé une enquête sur sa violation du code ministériel.

Yvette Cooper, la secrétaire d’État à l’intérieur de l’ombre, a déclaré que le public avait “le droit de savoir qu’il existe des procédures d’information sécurisées appropriées en place pour couvrir la personne qui a été chargée de notre sécurité nationale”.

Simon Case, le secrétaire du Cabinet, doit enquêter sur toutes les circonstances dans lesquelles Mme Braverman a envoyé un document de politique sur un bouleversement de l’immigration à un collègue à partir de son courrier électronique privé, a-t-elle déclaré.

Et Alistair Carmichael, le porte-parole des affaires intérieures de Lib Dem, a déclaré: «La nomination de Suella Braverman se moque des affirmations de Rishi Sunak d’apporter l’intégrité au numéro 10.

«Il doit y avoir une enquête indépendante complète par le Cabinet Office sur sa nomination, y compris toutes les promesses que Sunak lui a faites à huis clos.

“S’il est confirmé que Suella Braverman a enfreint à plusieurs reprises le code ministériel et menacé la sécurité nationale, elle doit être limogée.”

On pense généralement que M. Sunak a conclu un accord secret avec l’extrême droite, lui promettant le poste le plus élevé en échange de son soutien pour faire face à la menace de Boris Johnson dans la lutte pour le leadership.

Il y a à peine une semaine, Mme Braverman a admis une violation des règles en envoyant un document de politique sur un bouleversement de l’immigration de son e-mail privé à un collègue, induisant plus tard Liz Truss en erreur à ce sujet.

Auparavant, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly avait été accusé d’avoir “insulté l’intelligence” du public, en niant tout accord du week-end.

Mme Braverman a été renvoyée au ministère de l’Intérieur bien qu’elle ait reconnu avoir enfreint la règle en envoyant le document à son compatriote de droite John Hayes, copiant accidentellement un assistant à un autre député, qui a sonné l’alarme.

Quelques heures plus tôt, devant le n° 10, M. Sunak avait promis au pays : « Ce gouvernement fera preuve d’intégrité, de professionnalisme et de responsabilité à tous les niveaux. La confiance se gagne. Et je gagnerai le vôtre.

Mark Serwotka, secrétaire général du syndicat PCS, a déclaré: «Il est incroyable qu’une ministre qui a perdu son emploi il y a quelques jours à peine pour avoir enfreint les règles ministérielles puisse être accueillie à nouveau au gouvernement comme si de rien n’était.

«Ce gouvernement de retour vers le futur a le même ancien ministre et les mêmes vieilles politiques qui ne feront rien pour inspirer la confiance de nos membres.»