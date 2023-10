Une énorme usine de pilules de fentanyl démantelée dans le Bronx, avec 4 accusés derrière les barreaux et 50 livres de drogue saisies

NEW YORK — Les fenêtres noircies d’un appartement du Bronx n’étaient pas suffisantes pour cacher l’usine mortelle de fentanyl qui y fonctionnait.

Quatre trafiquants de drogue accusés ont été arrêtés et accusés de complot en vue de distribuer des stupéfiants et de distribution de stupéfiants après l’une des plus grandes saisies de fentanyl de l’histoire de New York, avec plus de 50 livres de drogue – dont 200 000 comprimés présumés de fentanyl – récupérés à l’intérieur de la résidence de Manhattan, aux États-Unis. » a déclaré l’avocat Damian Williams.

« L’idée des dommages potentiels que cette quantité stupéfiante de fentanyl aurait pu infliger aux New-Yorkais est terrifiante », a déclaré Williams vendredi après l’arrêt de l’opération avec suffisamment de fentanyl pour créer 1 million de doses mortelles de la drogue.

Selon les autorités, les fenêtres de l’appartement du premier étage d’un quartier résidentiel étaient recouvertes de sacs poubelles noirs et de tissus de couleur foncée pour cacher l’opération illicite et les accusés ont utilisé un système de surveillance au sous-sol pour surveiller les activités dans les rues au-dessus.

Certaines pilules étaient déjà emballées pour être distribuées à d’autres trafiquants de drogue, selon des documents judiciaires. Et dans certains cas, les pilules étaient conçues pour ressembler à des médicaments sur ordonnance ou à des drogues festives telles que l’ecstasy, ont indiqué les responsables.

Les accusés, tous résidents de la ville, ont été identifiés comme Wellington Espinal, 41 ans, Roberto Vargas-Paulino, 31 ans, Christian Espinal, 20 ans, et Heriberto Espinal, 27 ans, chacun d’entre eux étant passible d’une peine de prison minimale de 10 ans et maximale de perpétuité. derrière les barreaux s’il est reconnu coupable.

Les conspirateurs ont mené l’opération « dangereusement près de l’endroit où les familles, les résidents et les enfants jouent innocemment », a déclaré l’agent spécial du Bureau de la sécurité intérieure, Ivan Arvelo. « Ces derniers mois, nous avons été témoins d’une tendance dévastatrice, avec de multiples cas d’activités mortelles se produisant à quelques mètres des endroits où nous confions la sécurité de nos enfants. »

Selon le bureau du maire Eric Adams, le fentanyl est désormais la drogue la plus couramment impliquée dans les décès par surdose à New York.

Une plainte déposée devant un tribunal fédéral de Manhattan a déclaré que l’arrestation faisait suite à une enquête lancée le mois dernier dans une maison à deux étages située dans un quartier résidentiel du Bronx, où les trafiquants utilisaient des presses à pilules à l’échelle industrielle pour fabriquer des centaines de milliers de pilules de fentanyl.

« C’est l’une des plus grandes usines de pilules de fentanyl que nous ayons vues à New York », a déclaré Frank Tarantino, agent spécial de la Drug Enforcement Administration. « Des pilules de fentanyl sont fabriquées dans ces usines clandestines, ici même, dans nos quartiers, et distribuées dans nos communautés. »

La semaine dernière, les autorités ont arrêté un trafiquant de drogue accusé de rouler une valise remplie de 13 kilos de fentanyl à bord d’une rame de métro, dans une station de métro et dans les rues du Bronx.

L’accusé Juan Gabriel Herrara Vargas, 42 ans, a été arrêté avec une deuxième valise remplie de 50 000 contenants de verre de drogue, à seulement quelques pâtés de maisons de la garderie où un garçon d’un an est décédé après avoir été exposé à la drogue le 15 septembre.