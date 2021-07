Une énorme tornade repérée au-dessus du Lincolnshire alors que les tempêtes frappent la Grande-Bretagne

Une énorme tornade a été aperçue balayant le Lincolnshire alors que la Grande-Bretagne est sur le point d’être battue par les tempêtes.

Des habitants choqués ont publié hier des photos du nuage en entonnoir qui se profile dans le ciel.

Les personnes vivant dans le Lincolnshire ont repéré un nuage en entonnoir hier après-midi Crédit : MEN Media

Le phénomène devrait se produire alors que le Royaume-Uni se prépare à une vague de chaleur la semaine prochaine Crédit : MEN Media

Il a d’abord été décrit comme une tornade, mais est considéré comme un nuage en entonnoir en raison de son positionnement dans le ciel.

La tornade a frappé alors que le Royaume-Uni se prépare aux orages et à l’air subtropical aujourd’hui avant la canicule de la semaine prochaine.

Les températures devraient monter en flèche à 27 ° C, avec un temps chaud qui devrait durer du 19 juillet au 2 août.

Le mois dernier, une tornade a laissé une traînée de destruction dans l’est de Londres à la suite de fortes pluies et de vents violents.

La tornade a fait voler des arbres et des débris dans les airs, détruit des murs de briques et arraché des ardoises des toits.

De même l’année dernière, une tornade a été repérée sur la lande avant que le Royaume-Uni ne connaisse une vague de chaleur la semaine suivante.

Les phénomènes naturels se produisent lorsque l’air chaud et humide rencontre l’air froid et peut atteindre 300 mph.

Le Met Office a clarifié la différence entre un nuage en entonnoir et une tornade en disant : « Surtout, un nuage en entonnoir n’atteint pas la surface de la terre, au point où il atteint la terre, il devient une tornade, ou s’il atteint un plan d’eau, il devient un trombe.

« Au cours d’une année typique, le Royaume-Uni voit environ 30 à 35 tornades chaque année, bien qu’il soit très rare qu’elles soient suffisamment puissantes pour causer des dommages importants.

« Au Royaume-Uni, ils ressemblent souvent à de minces bouts de corde pendants, suspendus au nuage au-dessus. Mais dans les points chauds tels que l’allée des tornades aux États-Unis, les nuages ​​​​en entonnoir peuvent parfois être plus épais et beaucoup plus intenses. »